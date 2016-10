Der Tagesspiegel: Schlichtungsstelle sieht gute Chancen für Entschädigung von Tuifly- und Air Berlin-Kunden

(ots) - Die Schlichtungsstelle für den öffentlichen

Personenverkehr fordert die von Flugausfällen und -verspätungen

betroffenen Kunden von Tuifly und Air Berlin auf, von den Airlines

Entschädigungen zu verlangen. Sollten die Fluggesellschaften dies

ablehnen, sollten sich die Passagiere an die Schlichtungsstelle

wenden, sagte Geschäftsführer Heinz Klewe dem Tagesspiegel

(Samstagausgabe). Inwieweit die Erkrankung von Crewmitgliedern einen

außergewöhnlichen Umstand darstellt, sei bisher zwar nicht

höchstrichterlich geklärt, räumte der Schlichter ein. "Derzeit kann

man jedoch davon ausgehen, dass die Erkrankung von Crew-Mitgliedern

grundsätzlich im Risikobereich des Arbeitgebers liegt und damit kein

Fall höherer Gewalt vorliegt", sagte Klewe dem Tagesspiegel. Bei

einem Streik seien die Fluggesellschaften dagegen von einer Zahlung

befreit. "Ob Erkrankung oder Streik - dies wird in den aktuellen

Fällen zu prüfen sein", meint Klewe.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,

Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.10.2016 - 14:52

Sprache: Deutsch

News-ID 1409675

Anzahl Zeichen: 1447

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 34 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung