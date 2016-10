Zinserhöhung beim Anlegerservice ZINSPILOT / FIMBank bietet deutschen Sparern Jubiläumszinsen von 1,65 Prozent

(ots) - Die FIMBank bedankt sich bei den deutschen Sparern

für ihre Treue mit einem attraktiven Jubiläumsangebot: Ab sofort

können sich alle Bestands- und Neukunden exklusiv über ZINSPILOT für

Festgeldanlagen bei der maltesischen Partnerbank mit Laufzeiten von

12, 24 und 36 Monaten einheitlich 1,65 Prozent Zinsen p.a. sichern.

Das Angebot der FIMBank, die seit einem Jahr auf dem deutschen Markt

aktiv ist, erhalten Sparer befristet bis zum 11.11.2016 ab nur einem

Euro Mindestanlage. Alle Anleger, die bis zu diesem Termin über

www.zinspilot.de bei der Sutor Bank ein kostenfreies ZINSPILOT-Konto

eröffnen und ihren gewünschten Anlagebetrag einzahlen, profitieren

langfristig von den deutlich erhöhten Zinsen.



Die Konditionen der FIMBank sind in vielen Bereichen marktführend.

Die Tagesgeldalternative Flexgeld24 überzeugt deutsche Sparer seit

November letzten Jahres mit guten Zinskonditionen. Denn im Gegensatz

zu vielen Neukundenangeboten auf dem Markt bleibt der Zinssatz bei

Flexgeld24 auch für Bestandskunden attraktiv. Zurzeit bietet die

FIMBank 0,75 Prozent Zinsen p.a. für Tagesgeldeinlagen. Anleger, die

höhere Zinsen wollen, können sich bereits mit kurzen Bindungsfristen

ein Festgeld mit drei oder sechs Monaten Laufzeit zu 1,10 Prozent

Zinsen p.a. beziehungsweise 1,20 Prozent Zinsen p.a. sichern.



Andreas Wiethölter, Leiter des Anlegerservices ZINSPILOT: "Keine

andere Bank bietet Sparern in Deutschland bei kurzen

Festgeld-Laufzeiten zurzeit Zinskonditionen von über einem Prozent.

Gerade in Zeiten immer weiter fallender Zinskonditionen nehmen Sparer

unsere Ein-Konto-Lösung und die Angebote der angeschlossenen

Anlagebanken zunehmend in Anspruch. Jeden Monat werden bereits über

100 Mio. Euro Spareinlagen über ZINSPILOT zu besseren Zinsen

angelegt."



Mit ZINSPILOT können Sparer komfortabel und unkompliziert in



Tages- und Festgeldangebote unterschiedlicher Banken investieren. Der

Anlegerservice ist die einzige Plattform mit einer Ein-Konto-Lösung.







Pressekontakt:

Marco Luterbach

redRobin. Strategic Public Relations GmbH

Virchowstraße 65b

22767 Hamburg

luterbach(at)red-robin.de

Tel. +49. 40. 692 123-29



