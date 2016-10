„NÄHER ZU DIR, MEIN HERZ“ - Briefe und Songs aus der Hutschachtel

Patricia Stella Campbell und George Bernard Shaw begegnen sich 1899. Mit dem neuen Jahrhundert beginnt für diese beiden eine Romanze der Briefe und Begegnungen, der gegenseitigen Verzauberung und Verletzung: „Du infernalisches Weib!“ - „Ich werde Sie Joey den Narren nennen!“ Sie können zueinander nicht kommen, sondern erleben ein Wechselbad der Gefühle.



Als die Schauspielerin nach ihrer großartigen Karriere in England und nach dem Scheitern in Hollywood arm und einsam 1940 in Peau/Südfrankreich stirbt, finden sich diese Briefe und Liebesbekundungen in einer alten Hutschachtel sorgsam aufbewahrt neben ihrem Bett.



Umrahmt von viel Musik erzählt das Programm von der Beziehung zwischen der Darstellerin und dem Autor, der Bühnenkönigin und dem Nobelpreisträger, aber auch vom Leben zwischen Gründerzeit und zwei Weltkriegen.

Die beeindruckenden Briefe werden durch Songs der heutigen und der damaligen Zeit ergänzt – nicht zuletzt aus „My Fair Lady“, dem Bühnenstück, das Shaw für die Campbell schrieb...



Nach der erfolgreichen Produktion „Mich rührt so sehr...“ mit Texten von Rainer Maria Rilke zeigen uns die drei Künstler Monika Holzmann (Freistadt), Richard Maschke und Jörg Mischke (beide Berlin) eine neue, spannende Facette ihres darstellerischen und musikalischen Könnens.



Sonntag 16. Oktober 2016

Beginn: 18:00 Uhr, Einlass ab 17:00 Uhr (Aufführungsdauer mit Pause ca. 2 Std.)

Vorverkauf / ermäßigt: 10,00 €, Abendkasse: 12,00 €



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





