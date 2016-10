Bauchstraffung verhilft zu besserem Körpergefühl

Gute Erfolgsaussichten bei kosmetischen Eingriffen in der Vitalitas Privatklinik - jetzt auch für die Bauchstraffung bei Männern.

Bauchstraffung Mann

(firmenpresse) - Eine hängende und schlaffe Bauchdecke lässt viele Männer ungern in den Spiegel blicken. Der Wunsch nach einem schönen und faltenfreien Bauch ist groß, doch lässt sich das sportliche Erscheinungsbild in den meisten Fällen nur durch einen operativen Eingriff erreichen. Mit seinem Team aus erfahrenen Fachärzten auf dem Gebiet der Schönheitschirurgie verhilft die Vitalitas Privatklinik Betroffenen auf komplikationsarme Weise zu einem besseren Aussehen und damit zu einer erneuten Akzeptanz des eigenen Körpers.



Ein im Laufe der Jahre stark zunehmender Bauchumfang stellt für viele Männer eine sehr unbefriedigende Situation dar. Selbst nach einer enormen Gewichtsreduktion wird die Freude über die verlorenen Pfunde häufig von dem Vorhandensein überschüssiger Bauchhaut überschattet. Nicht selten gehen damit seelische und körperliche Belastungen einher. Sowohl die überproportionalen Fettansammlungen im Ober- und Unterbauch als auch die erschlaffte Bauchhaut lassen sich allerdings auch mit einem umfangreichen Fitnessprogramm oder gesunder Ernährung meist nicht vollständig bekämpfen. Eine Bauchstraffung bietet dann die einzige Möglichkeit, das Selbstbewusstsein zu steigern und ein attraktives Aussehen zurückzuerlangen.



Die Vitalitas Privatklinik ist der richtige Ansprechpartner für all jene, die eine deutliche Verbesserung ihrer Bauchkontur erreichen wollen. Als Fachklinik für ästhetische und plastische Chirurgie ist sie auf die Bauchstraffung spezialisiert. Patienten begeben sich hier in die Hände eines hervorragend ausgebildeten Teams aus Fachärzten, die über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Schönheitschirurgie verfügen und regelmäßig an entsprechenden Fortbildungen teilnehmen. Im Rahmen eines individuellen Gesprächs findet eine kompetente und realistische Beratung statt und der Patient wird ausführlich über die jeweils durchführbaren Möglichkeiten einer Bauchstraffung sowie etwaige Risiken aufgeklärt.





So kann in Abhängigkeit von der individuellen Ausprägung des vorhandenen Hängebauchs das Entfernen überflüssiger Teile des Hautgewebes am kompletten Bauch oder nur an einzelnen Bereichen erforderlich sein. Unterschieden wird hierbei zwischen einer totalen und partiellen Bauchstraffung. Auf das Entfernen der überschüssigen Haut folgt die Straffung der erschlafften Muskulatur sowie ein Glätten der verbleibenden Haut. Zufriedenstellende Ergebnisse werden oftmals nur in Kombination mit einer Fettabsaugung erzielt.



Dank höchster Qualitätsstandards und modernster Operationstechniken ist der operative Eingriff risikoarm und führt zu guten bis sehr guten kosmetischen Ergebnissen. Eine ganzheitlich professionelle Betreuung durch das Expertenteam schließt zudem eine optimale Nachbehandlung ein. Die Vitalitas Privatklinik befindet sich in Neustadt an der Weinstraße und ist eingebettet in eine wunderschöne Umgebung. Durch die Nähe zu den sehenswerten Städten Baden-Baden und Speyer sowie eine Vielzahl kulinarischer Genüsse lässt sich ein Aufenthalt in der Vitalitas Privatklinik sehr gut mit einem Urlaub in der reizvollen Weinbauregion verbinden.











http://www.vitalitas.de/



Schön sein - das möchte jeder. Die Vitalitas Privatklinik widmet sich seit mehr als 20 Jahren diesem Anspruch. Von der Brustvergrößerung über die Faltenbehandlung bis hin zur Fettabsaugung uvm. ist alles möglich was in dem Bereich der Schönheitschirurgie respektive der ästhetisch- plastischen Chirurgie fällt. Bei einer Behandlung in der Vitalitas-Klinik erfolgt die Betreuung selbstverständlich durch kompetente und erfahrene Fachärzte für ästhetische und plastische Chirurgie, die auf Qualität und Erfüllung Ihrer Wünsche größten Wert legen.





Vitalitas Privatklinik - NEU

Walter-Engelmann-Platz 1, 67434 Neustadt an der Weinstraße

