Hurrikan, Streik, Krankmeldungen – wenn die Mietwagen-Reise umgebucht werden muss

(firmenpresse) - Viele Reisende sind aktuell von außergewöhnlichen Ereignissen betroffen. Wegen massenhaften Krankmeldungen fallen heute fast alle TUIfly- und viele Air Berlin-Flüge aus. Hurrikan „Matthew“ bedroht beliebte Touristengebiete im Südosten der USA und die griechischen Fluglosten haben einen 4-tägigen Streik angekündigt. billiger-mietwagen.de klärt über die Folgen für Mietwagen-Kunden auf.



Hurrikan „Matthew“ wird im Laufe des heutigen Freitags mit Windgeschwindigkeiten bis 210 km/h die Küste des US-Bundesstaats Florida erreichen. Entsprechend wurde dort und für Georgia und South Carolina der Notstand verhängt. US-Bürger und Touristen sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.



Mietwagen-Reisende in dieser Region sollten stets Medienberichte und Sicherheitsanweisungen beachten. Der Autovermieter Hertz teilt mit, dass viele Mietwagen-Stationen der Marken Hertz, Dollar und Thrifty in den betroffenen Regionen während der Sturmgefahr zeitweise schließen werden. Andere Vermieter werden vermutlich ähnlich verfahren.



„Kunden, die in dem betroffenen Bereich eine Mietwagenabholung oder -rückgabe planen, sollten direkt ihren Autovermieter kontaktieren und klären, ob das zum geplanten Zeitpunkt möglich ist oder ob sie auf eine andere Station ausweichen sollen“, erklärt Frieder Bechtel von billiger-mietwagen.de. Dies gelte auch für Kunden, die wegen des Sturms ihre Reiseplanung geändert haben und ihren Mietwagen woanders abgeben möchten.



Mietwagen-Kunden, die mit dem Flugzeug an- oder abreisen, müssen nicht nur in den USA mit Behinderungen rechnen. TUIfly und Air Berlin mussten wegen massenhafter Krankmeldungen viele Flüge absagen. Zudem haben die Fluglosten in Griechenland aus Protest gegen eine Gesetzesänderung einen 4-tägigen Streik angekündigt. Dadurch wird der nationale und internationale griechische Flugverkehr am kommenden Sonntag, Montag sowie Mittwoch und Donnerstag stark behindert werden.



Wenn Kunden wegen einer Flugstreichung ihren Mietwagen nicht wie geplant abholen können, können sie ihre Mietwagen-Buchung bei billiger-mietwagen.de bis 24 Stunden vor Reiseantritt kostenfrei stornieren oder umbuchen. Wer seinen Reiseplan kurzfristiger ändern muss, ist auf die Kulanz der Anbieter angewiesen. Diese haben für Umbuchungen wegen des Hurrikans und der Flugausfälle in Europa teilweise kulante Regelungen angekündigt. Kunden, die den Mietwagen auf ihrer Reise wegen Flugausfällen länger benötigen als geplant, sollten den Autovermieter vor Ort direkt kontaktieren.





www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 13 Jahren Branchenerfahrung und über 200 Mitarbeitern an den Standorten Köln, Freiburg und Leipzig sorgt das Internetportal für eine transparente und kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen kostenlosen Kundenservice per Telefon. Kürzlich wurde billiger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft 5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenen Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen, unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgenden Testsiegen (2010 – 2014) als "bester Mietwagenvermittler".



billiger-mietwagen.de

