Hochland Sandwich Scheiben "Mild Würzig" sorgen für abwechslungsreichen Käsegenuss

(firmenpresse) - Heimenkirch, 07. Oktober 2016 - Hochland erweitert im Herbst sein Sandwich Scheiben Sortiment und bringt mit den Sandwich Scheiben "Mild Würzig" noch mehr Abwechslung ins Kühlregal. Die besonders cremigen Scheiben überzeugen mit ihrem leckeren, mild-würzigen Geschmack und sorgen für ein ganz besonderes Geschmackserlebnis. Ergänzend zu den fünf bestehenden, milderen Sorten folgt der Allgäuer Käsehersteller damit dem Trend zu würzigem Käse.



Käsegenuss im Quadrat



Ob zum Frühstück, auf dem Pausenbrot, oder zum Überbacken von warmen Mahlzeiten - die Sandwich Scheiben lassen sich schnell und einfach verarbeiten und schmecken der ganzen Familie. Dank ihrer praktischen Form sind die quadratischen Scheiben ideal zum Belegen von Sandwiches. Darüber hinaus sind sie echte Alleskönner und verleihen unzähligen Gerichten wie Burgern, Gratins, Suppen oder Salaten eine mild-würzige Note. Das Besondere an den Sandwich Scheiben - neben ihrer cremigen Konsistenz - sind ihre perfekten Schmelzeigenschaften. Daher können sie sowohl kalt als auch heiß verwendet werden. In einer handlichen, wiederverschließbaren Box bleibt der Käse zudem besonders lange frisch.



Mit den Sorten Gouda, Gouda Leicht, Emmentaler, Butterkäse, Schnittlauch und Gouda "Bauernhof" mit lustigen Tiermotiven hat Hochland eine breite Sortenvielfalt im Handel etabliert. Ab Oktober werden die Sandwich Scheiben "Mild Würzig" die Variante "Schnittlauch" ersetzen.



Die bisherigen Sorten zeichnen sich durch ihre Cremigkeit und einen leckeren, milden Geschmack aus. Mit der neuen Variante sorgt Hochland für noch mehr Abwechslung und geht auf den Wunsch der Verbraucher nach einem etwas würzigeren Käse ein. Die Geschmacksrichtung "Mild Würzig" wird sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern gerne gegessen und passt damit sehr gut in das Portfolio.



Die Hochland Sandwich Scheiben "Mild Würzig" sind ab Oktober 2016 im Kühlregal erhältlich. Die UVP für die 175 g Packung (je 10 Scheiben) beträgt 1,99 Euro.





Auf https://www.hochland.de/rezeptsuche stellt Hochland zahlreiche Rezeptideen mit den Sandwich Scheiben für jeden Anlass vor.





Hochland ist ein Familienunternehmen, dessen Name seit fast 90 Jahren höchste Kompetenz für Käse garantiert. Ob Frischkäse, Weichkäse, Schmelzkäse oder Hart- und Schnittkäse für den Lebensmitteleinzelhandel, maßgeschneiderte Produktkonzepte für die Lebensmittelindustrie oder für die Gastronomie: Hochland ist in allen wichtigen Käse-Segmenten vertreten.

Die Marke Hochland bietet eine große Vielfalt milder Käse- und Schmelzkäse-Variationen und reicht von Grillkäse und Toast it! bis hin zu Sandwich Scheiben und Käse Creme. Die Marke Hochland steht - wie alle Marken unter dem Dach der Hochland Deutschland GmbH - für garantierte Frische, hervorragende Qualität und ein einmaliges Geschmackserlebnis.

