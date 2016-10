Makeup-Domains - die Domains für Kosmetik und Schönheit

Makeup-Domains sind optimal, um Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die sich um Schönheit drehen.

Das Makeup soll die Vorzüge unterstreichen..

(firmenpresse) - Wenn Sie eine Frau sind, dann kennen Sie L'Oréal. Wenn Sie ein Mann sind, dann haben Sie sicherlich mitbekommen, daß die schönsten Schauspielerinnen und Models für L' Oréal Werbung machen. Ob Frau oder Mann: Sie haben jetzt die Gelegenheit ein neues Produkt von L' Oréal zu erwerben: Makeup-Domains.



Was ist die Aufgabe der Makeup-Domains?



""The mission and purpose of the TLD is first and foremost to promote the beauty, makeup and cosmetics segments, through meaningful engagement with manufacturers, beauty enthusiasts, consumers, and retailers, which use a domain space intended for use by individuals and/or companies within or associated with the various industries which provide, utilize, or bear a recognizable connection to makeup and cosmetic products and/or services."



Den Zusammenhang zwischen besserem Ranking und den Neuen Top Level Domains hat eine Studie von Searchmetrics für die Berlin-Domains erwiesen. Webseiten mit Berlin-Domains plazieren sich bei regionalen Suchanfragen in Google häufig besser als Webseiten unter den De-Domains und Com-Domains. Das Ergebnis der Studie von Searchmetrics läßt sich so zusammenfassen:



"Bei 42% der Suchanfragen ranken .berlin-Domains lokal besser."



Die Studie von Total Websites in Houston zeigt, daß die Ergebnisse von Searchmetrics auf alle Neuen Top Level Domains verallgemeinerbar sind, also auch auf die Makeup-Domains.. Sie stellte fest, daß Google die Domainendungen der Neuen Top Level Domains als Schlüsselelement für die Bewertung der Domain nimmt. Total Websites zieht als Fazit:



"Es ist klar, daß die neuen Top Level Domains das Ranking in Suchmaschinen verbessern."



Die Sunrise Period der Makeup-Domains startet am 22. September. Sie geht bis zum 31. Oktober. In der Sunrise-Period können Markeninhaber die ihrer Marke entsprechende Domain bevorzugt registrieren.





Die Early Access Period startet am 1. November und geht bis zum 7. November. Die General Availability beginnt am 7. November.



Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura kann generische Domains registrieren, also z.B..com, .net etc. und darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.



Secura gewann 2016 den "Ai Intellectual Property Award 2016" als "Best International Domain Registration Firm - Germany". Beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim "Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016" im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.



Seit 2013 ist Secura auch bei den Neuen Top Level Domains sehr aktiv. Secura meldet Marken für die Sunrise Period als Official Agent des Trade Mark Clearinghouse an.



