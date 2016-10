ANNE WILL am 9. Oktober 2016 um 21:45 Uhr im Ersten: Friedensgespräche abgebrochen - Ist Aleppo verloren?

(ots) - Nachdem die USA die Friedensgespräche mit Russland

aufgekündigt haben, ist eine Waffenruhe in Syrien in weite Ferne

gerückt. Washington und Moskau geben sich gegenseitig die Schuld. Wie

kann man das Sterben in Aleppo beenden? Haben die USA in Syrien

versagt? Kann nur Russland das Assad-Regime stoppen?



Zu Gast bei Anne Will:



Wladimir M. Grinin, russischer Botschafter in Deutschland

Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des

Deutschen Bundestags

John Kornblum, früherer US-Botschafter in Deutschland

Katharina Ebel, Nothilfe-Koordinatorin der Organisation

SOS-Kinderdörfer

Harald Kujat, General a.D.



ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragen







