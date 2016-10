Protinella Nuss-Nougat Brotaufstrich, Frankys Bakery, ohne Zusatz von Zucker, proteinreich, jetzt erhältlich

Eine gesunde Alternative zu Nuss Nougat Creme auf Basis von Erdnüssen, natürlichen Zutaten und ohne zugesetzten Zucker.

Frankys Bakerys - Protinella

(firmenpresse) - Wenn wir ehrlich sind, lieben wir alle Nutella seit unserer Kindheit heiß und innig. Leider hat Nuss Nougat Creme den Ruf, nicht gerade zu den gesündesten Lebensmitten zu gehören. Es wird zwar immer damit geworben, dass diese aus gesunden Haselnüssen besteht, doch ein Blick auf das Etikett zeigt, dass die marktführende Nuss Nougat Creme gerade einmal lächerliche 13% Haselnüsse enthält. An erster Stelle der Zutaten steht Zucker und 100 Gramm enthalten bombastische 55 Gramm Zucker. Am zweiter Stelle der Inhaltsstoffe befindet sich Palmöl, das aus ökologischer Sicht höchst bedenklich ist, fast alle Palmölplantagen auf zuvor gerodetem Regenwald gepflanzt werden. Ist Ihnen jetzt der Appetit auf Nuss Nougat Creme vergangen?



Da es uns wie Ihnen ging, haben wir uns an die Arbeit gemacht, um eine gesunde und ökologisch nachhaltige Alternative zu klassischer Nuss Nougat Creme zu entwickeln. Das Resultat dieser Anstrengungen ist Protinella – ein Schoko Brotaufstrich auf der Basis von gesunden Erdnüssen. Bei uns stehen geröstete Erdnüsse als erstes auf der Liste der Zutaten, was bedeutet, dass sie die Hauptzutat darstellen. Ungesunden Zucker und ökologisch bedenkliches Palmöl werden Sie bei den Zutaten vergeblich suchen. Die 8,9 Gramm Zucker, die Sie auf dem Etikett sehen, stehen für den Zucker, der natürlich in den enthaltenen Erdnüssen und dem enthaltenen Kakao enthalten ist. Wir erreichen den süßen Geschmack mit Hilfe von Xylith, welches zahnschonend ist und praktisch keine Auswirkungen auf den Blutzucker besitzt, sowie die Verwendung von Stevia Glykosiden. Weitere Zutaten umfassen Kokosnusspulver und Kakaopulver.



Sie werden zugeben müssen, dass diese Inhaltsstoffe sehr viel gesünder klingen. Und das Beste haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben – den köstlichen Geschmack. Wenn Sie Nuss Nougat Creme mögen, dann werden Sie Protinella lieben.



Protinella von Frankys Bakery – eine köstliche Schokoladencreme mit dem Geschmack der guten alten Zeit, die aus gesunden Zutaten besteht und frei von zugesetztem Zucker ist.





Frankys Bakery – traditioneller Genuss seit 1954!





http://gigasnutrition.com/de/aufstriche/4305-protinella-frankys-bakery.html



Kommentare zur Pressemitteilung