Peter Resnitzek ist neuer Geschäftsführer der Cambomed Klinik in Kempten

Die Cambomed Klinik in Kempten (Allgäu) ist unter neuer Leitung von Peter Resnitzek und erweitert das Spektrum um den Bereich Ästhetische Medizin.

Die moderne Cambomed Klinik befindet sich auf 1.100 qm im 4. Stockwerk des Cambomed Gebäudes (Foto:

(firmenpresse) - Kempten. Peter Resnitzek (38) ist neuer Geschäftsführer der Cambomed Klinik in der Rottachstraße 71-73 in Kempten. Der Geschäftsführer der S-thetic Klinikgruppe sowie fünf weiteren Privat-Kliniken hat die Geschäftsführung der Kemptener Klinik von Reinhard Huber übernommen.



Die S-thetic Gruppe betreibt bundesweit 10 Behandlungszentren mit den Schwerpunkten Schönheitschirurgie und ästhetische Medizin und erweitert nun ihr Netzwerk mit der Cambomed Klinik in den Süden.



"Der hohe Qualitätsstandard der Cambomed Klinik sowie die moderne Ausstattung und Philosophie "Persönliche Medizin mit Wohlfühlcharakter" passen und entsprechen unseren S-thetic Leitzielen. Wir sind von einer guten, erfolgreichen Zusammenarbeit überzeugt und freuen uns, hier an diesem neuen Standort zu starten", begründet Peter Resnitzek seine Entscheidung zu seiner neuen Aufgabe am Standort Kempten.





Erweitertes Spektrum der Cambomed Klinik Kempten



Die Cambomed Klinik bietet seit ihrer Gründung im Jahr 2012 mit ihren Fachrichtungen Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, Neurochirurgie, Urologie, HNO und neu seit Mai 2016 Ästhetische Medizin eine umfassendes Leistungsspektrum mit der Möglichkeit der stationären und ambulanten Behandlung durch Fachärzte.



Die Cambomed Klinik GmbH wird maßgeblich von 16 Fachärzten und Anästhesisten als Gesellschafter der GmbH betrieben.



Der Gesamtkomlex Cambomed beherbergt neben der Klinik (mit 1.100 qm im 4. Stockwerk) weitere Facharzt-Praxen, Apotheke, Sanitätshaus, Friseur, Bäckerei und Café sowie zusätzliche medizinische Einrichtungen und Dienstleistungen auf insgesamt 5.000 qm.



Alle Ärzte der Cambomed Klinik sind selbständige, hochqualifizierte Fachärzte mit langjähriger Erfahrung und eigenen Praxen - die überwiegend im Cambomed Ärztehaus angesiedelt sind. Kurze Wege für eine kompetente medizinische Versorgung unter einheitlichem Qualitätsmanagement. Die Klinik ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.





Ganz gleich, ob es sich um einen kleineren ambulanten Eingriff, eine Operation mit stationärer Betreuung oder um einen konservativen stationären Aufenthalt handelt: Die Cambomed Klinik Kempten bietet eine geeignete Infrastruktur auf hohem Niveau: Der großzügige OP-Bereich verfügt über modernste Technik. Großzügige und freundlich eingerichtete Patientenzimmer bieten eine angenehme Atmosphäre und ausreichend Raum zum Wohlfühlen während der Therapiezeit.



www.cambomed-klinik.de









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.cambomed-klinik.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die S-thetic Klinikgruppe



S-thetic wurde im Jahr 2002 von Dr. med. Afschin Fatemi in Düsseldorf gegründet. Die S-thetic Clinic verfügt über eigene Standorte in Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt sowie über Praxiskliniken in Düsseldorf, München, Köln, Stuttgart, Bad Dürkheim/Mannheim und Kempten. Die verschiedenen Zentren decken nahezu das gesamte Behandlungsspektrum der Schönheitschirurgie und ästhetischen Medizin ab. S-thetic und die Laderma GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main - Zentrum für Schönheit und Ästhetik mit Schwerpunkt auf Laserbehandlungen - arbeiten unter Leitung von Peter Resnitzek und Dr. Afschin Fatemi bundesweit zusammen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Cambomed Klinik GmbH

Leseranfragen:

Am Bachtelweiher 6, 87437 Kempten

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 07.10.2016 - 17:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1409735

Anzahl Zeichen: 2776

Kontakt-Informationen:

Firma: Cambomed Klinik GmbH

Ansprechpartner: Nicole Miltenberger

Stadt: Kempten

Telefon: +49 (831) 9909 8888



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.