Veranstaltungs- und Geschenktipps zu Weihnachten!

Verschenken Sie doch mal "Kult(o)ur..."

(LifePR) - Viel mehr als nur ein Gewürzmuseum...

Das Spicy?s bietet Ihnen komplette Veranstaltungsprogramme,

ganz egal, ob Sie etwas für Ihre Familien-, Firmen- oder Weihnachtsfeier suchen,

oder sich einfach nur einen schönen Abend zu zweit machen möchten?

Sweet & Spicy: Freitag, 18.11.2016 / 27.01.2017, 24.02., 24.03.,26.05., 02.06. - Beginn 17.00 h

Samstag, 22.10.2016 / 18.03.2017, 22.04., 13.05. ? Beginn 15.00h

Leistungen: Pfeffereintrittskarte im Gewürzmuseum, Vortrag, Laugenbrezel, Zimtkaffee oder Punsch (nur im Winter) , Schauspielrundgang mit dem Gewürzhändler Jacob Lange zum Chocoversum, Führung,

diverse Probierstationen, Tafel Schokolade zum Mitnehmen. Preis pro Person Euro 32,50.

Coffee & Spices: Samstag, 11.03.2017 - Beginn 15.00 h

Leistungen: Pfeffereintrittskarte im Gewürzmuseum, Vortrag, Laugenbrezel, Zimtkaffee, Schauspielrundgang mit dem Gewürzhändler Jacob Lange zur Kaffeerösterei, zahlreiche Informationen und Verkostung verschiedener Kaffeesorten! Preis pro Person Euro 29,00.

Hanseatische Pfeffersacktour: Samstag, 01.04.2017, 27.05.2017 - Beginn 11.00 h

Leistungen: Geführter Schauspielrundgang mit dem Gewürzkaufmann Jacob Lange durch die Speicherstadt, Hafenrundfahrt 1 Stunde, Pfeffereintrittskarte im Gewürzmuseum, Zimtkaffee und Pfeffersalamibrötchen. Preis pro Person Euro 25,00.

Kulinarisches Speicherstadtpaket: Samstag, 01.10.2016 - Beginn 17.00 h

Freitag, 07.04.2017, 09.06.2017 - Beginn 17.00 h

Leistungen: Pfeffereintrittskarte im Gewürzmuseum, Vortrag und Gewürzquiz,

geführter Schauspielrundgang durch die Speicherstadt bis zum Kaufmannshaus

Restaurant Schönes Leben in der Deichstraße 37, 3-Gang Menü. Preis pro Person Euro 45,00.

Ringelnatz kulinarisch: Freitag, 19.05.2017 - Beginn 18.00 h

Leistungen: Pfeffereintrittskarte im Gewürzmuseum, Begrüßung, kleine Einführung in die Gewürzwelt. Eine Ringelnatzlesung der besonderen Art, vorgetragen von dem Schauspieler Tobias Brüning, begleitet durch kleine Köstlichkeiten rund um die ?Pellka? zubereitet von der Küchenmeisterin Susanne Just.



Preis pro Person Euro 32,00.

Kutteldaddeldu feiert Weihnachten: Montag, 21.11.2016, Dienstag, 29.11.2016 und

Montag, 12.12.2016 - jeweils Beginn 17.00 Uhr

Leistungen: Begrüßung im Gewürzmuseum mit einem Glas Punsch, kleine Einführung in die Gewürzwelt, Besuch des Museums, launiger Kaufmannstransfer durch die Speicherstadt zur Barkasse,

dort Lesung von Ringelnatzgedichten u.a. Ende: 19:30 Uhr am Anleger Brook. Preis pro Person: Euro 25,00

Alle Veranstaltungen können auch exklusiv nach Ihren Wünschen/Zeiten gebucht werden!

Spicy?s Gewürzmuseum

Am Sandtorkai 34 - 20457 Hamburg-Speicherstadt

Tel.: 040 / 36 79 89 - Fax: 040 / 36 79 92 - mail(at)spicys.de





Spicy's Gewürzmuseum GmbH

Firma: Spicy's Gewürzmuseum GmbH

Stadt: burg





