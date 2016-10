neues deutschland: Fanaktivist Christian Rudolph zur Pride Week gegen Homophobie im Fußball: "Wir sind enttäuscht von den Vereinen"

(ots) - Am Rande der Konferenz "Football Pride Week" in

Berlin hat Mitorganisator Christian Rudolph das Fernbleiben vieler

Fußballvereine moniert. "Wir sind enttäuscht, dass nur zehn Vereine

Vertreter geschickt haben, obwohl wir alle Vereine von der ersten bis

zur vierten Liga eingeladen hatten", sagte der Aktivist der

Faninitiative "Fußballfans gegen Homophobie" gegenüber der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe).

Das Desinteresse an der Veranstaltung könne er nicht nachvollziehen:

Die Klubs würden oft betonen, "dass sie beim Umgang mit dem Thema

keine Ahnung haben" und sich hilfesuchend an Queer-Schwul-Lesbische

Fanclubs wenden. "Aber diese Chance nehmen sie nun nicht wahr", so

Rudolph. "Immerhin sind, bis auf die FIFA, alle wichtigen Verbände

dabei."







