Hamburger TV-Produzentenpreis 2016 für ZDF-Komödie "Apropos Glück" (FOTO)

(ots) -

Die Komödie "Apropos Glück" wurde auf dem Filmfest Hamburg in der

Sektion "16:9 - Fernsehen im Kino" mit dem "Hamburger

Produzentenpreis für Deutsche Fernsehproduktionen" ausgezeichnet.



"Eine fein ausgearbeitete Beziehungs-Komödie aus der Mitte der

Gesellschaft, die mit hoher Präzision, perfektem Timing und

Pointen-Dichte überzeugt. Für uns eine herausragende Gesamtleistung,

bei der alle Gewerke gekonnt von Regisseurin Ulrike Grote

zusammengeführt werden: das fantastische Schauspiel-Ensemble um Janna

Striebeck, das Drehbuch, das Szenen- und Kostümbild, die

Kameraführung, der Schnitt sowie das durchdachte Musikkonzept. Heike

Wiehle-Timm ist es gelungen, einen modern erzählten Film für ein

breites Publikum mit Witz und Tiefe in der Königsdisziplin 'Komödie',

zu produzieren. Filme mit dieser Qualität würden wir uns im deutschen

Fernsehen häufiger wünschen", so die Begründung der Jury.



Der TV-Produzentenpreis ist mit 25.000 Euro dotiert und wurde am

Freitag, 7. Oktober 2016, zum dritten Mal von der VFF

Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH

verliehen.



Die Produzentin ist Heike Wiehle-Timm / Relevant Film GmbH; Ulrike

Grote führte Regie; Silvia Hubrich ist die verantwortliche

ZDF-Redakteurin. In den Hauptrollen spielen Janna Striebeck, Martin

Lindow, Katharina Müller-Elmau, Peter Jordan, Karoline Eichhorn und

Joachim Raaf.



"Apropos Glück" wird am Donnerstag, 13. Oktober 2016, 20.15 Uhr,

im ZDF ausgestrahlt.



https://presseportal.zdf.de/pm/komoedien-im-zdf-1/



www.filmdonnerstag.zdf.de



http://twitter.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100 oder über



http://presseportal.zdf.de/presse/aproposglueck







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 62212-0-1-ots.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.10.2016 - 17:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1409746

Anzahl Zeichen: 2319

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 62212-0-1-ots.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung