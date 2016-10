Eisige Kunstwerke

Weihnachtsspecial bei Knirps

(firmenpresse) - Jedes Jahr zur Weihnachtszeit beschäftigt uns eine Frage: Womit können wir unseren Liebsten am besten eine Freude bereiten? Die Wahl fällt trotz oder gerade wegen der großen Auswahl immer schwer, denn das Geschenk soll edel, schön und trotzdem nützlich sein. Man wünscht sich schließlich beim Überreichen echte Freude auf den Gesichtern der Beschenkten. Die neuen Schirme "Sparkling Star" des Schirmspezialisten Knirps erfüllen all diese Kriterien spielend leicht. Auf schwarzem Untergrund bilden stilisierte Eiskristalle ein edles und winterliches Dessin. Mit einem Farbverlauf von Anthrazit zu Weiß entsteht ein mehrdimensionales Muster, das fast wie in Bewegung scheint. Rote Punkte, die in regelmäßigen Abständen um die Schirme laufen, geben eine Portion Farbe dazu und greifen das Markenzeichen, den "roten Punkt" dezent auf. Das Dessin "Sparkling Star" ist für Liebhaber schlichter aber auch edler Designs das perfekte Accessoire, denn es erinnert an stilisierte Eiskristalle und ist selbst schon fast ein Kunstwerk. Die Modellvielfalt reicht vom praktischen Taschenschirm "T.200" für die Handtasche über den klassischen Langschirm "T.703". Aber egal wie man sich entscheidet, beide Schirmmodelle bieten gerade bei winterlichen Regenschauer und Schneegestöber den für Knirps typischen und zuverlässigen Schutz. So vereinen die hochwertigen Schirme "Sparkling Star" alle Eigenschaften um das perfekte Geschenk für die ganze Familie zu werden. Oder man beschenkt sich diese Weihnachten einfach mal selbst!



http://www.knirps.com



Knirps gehört zu den weltweit führenden Marken im Accessoire-Segment Schirm. Seit 1928 der erste zusammenlegbare Taschenschirm erfunden wurde, steht die deutsche Traditionsmarke Knirps für ein einzigartiges Qualitätsversprechen und für stetige Innovationen bei Schirmen. Knirps ist weithin anerkannt als die führende Premium-Schirmmarke in der Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Web-Site www.knirps.com

Knirps Licence Corporation GmbH& Co. KG

Anja Sziele PR

Anja Sziele

Infanteriestraße 11a, b2

80797 München

anja(at)anjasziele.de

08912023776

http://www.anjasziele.de



Knirps Licence Corporation GmbH& Co. KG

Franziska Eschetshuber

Pfarrkirchen

+49 (0) 8571 9122 0





