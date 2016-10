Murtfeldt Kunststoffe präsentiert aktuelle Bestseller-Aktion für den Maschinenbau

(PresseBox) - "Auf Wunsch versandfertig in 24 Stunden": Unter diesem Motto bietet Murtfeldt seinen Kunden die Möglichkeit an, ihnen bei Bestellung die Murtfeldt Bestseller - Standardprodukte, die sich schon seit vielen Jahren im Maschinenbau bewähren - auf ihren expliziten Wunsch hin innerhalb von 24 Stunden versandfertig zu machen. Gekennzeichnet ist diese Aktion mit einem schwarz-gelben "24h" auf murtfeldt.de. Dieses Symbol taucht hinter allen Produkten im Bereich der Spannsysteme sowie Ketten-, Riemen- und Gleitführungen auf, die zur Aktion gehören. Murtfeldt Kunststoffe präsentiert diese Aktion auch auf der Motek 2016 in Stuttgart in Halle 5, Stand-Nr. 5117.

Doch nicht alles lässt sich "am besten gestern" erledigen. Die Auswahl der richtigen Kunststoffe, die passenden Formate, die Erstellung von CAD-Daten, die Beratung hinsichtlich des optimalen Fertigungsverfahren setzten Erfahrung und das richtige Gespür für die Bedürfnisse des Gegenüber voraus. Murtfeldt Kunststoffe und seine Mitarbeiter bieten dank jahrzehntelanger Werkstoff- und Fertigungskompetenz genau das.

Murtfeldt fertigt aus verschiedenen technischen Kunststoffen nach Kundenvorgaben Sonderteile wie zum Beispiel Förderschnecken, Produktwender, Fördersterne sowie Sonderprofile. Ob Einzelfertigung oder Serie, Murtfeldt entwickelt die passende Lösung - kostenorientiert und passgenau. Und übernimmt auf Wunsch ebenso die Konstruktion der Bauteile und die Erstellung der notwendigen CAD-Daten. Auch auf der diesjährigen Motek werden konstruktive Gespräche zeigen: Tradition und Zukunftsorientierung gehen Hand in Hand. Deutlich wird das nicht zuletzt an der Möglichkeit, die Murtfeldt in der Fertigung bietet. Ob letztendlich zerspanend oder im 3D-Druckverfahren produziert wird, hängt nicht nur von Losgrößen und Zeit ab. Sondern generell vom größtmöglichen Nutzen, den der Kunde dabei erzielt.

Mit diesem Ansatz liegt Murtfeldt Kunststoffe genau im Trend der Motek 2016. Diese sieht sich als Plattform für Problemlösungskompetenz und Prozess-Knowhow, das einfließt in die Produktions- und Montageautomatisierung bei Komponenten und Teilsystemen wie auch bei kompletten Anlagen.





Bereits in den 50er Jahren entwickelte Murtfeldt mit dem Werkstoff ?S? einen Kunststoff, dessen Gleit- und Verschleißeigenschaften bis heute ungeschlagen sind. Seitdem charakterisieren ideenreiche Gern übernehmen wir ebenso die Konstruktion Ihrer Bauteile und die Erstellung der notwendigen CAD-Daten.Entwicklungen das Dortmunder Unternehmen. Murtfeldt gehört heute zu den weltweit führenden Herstellern für Führungssysteme und gleitfördernde, verschleißfeste Kunststoffe. Überall dort, wo verpackt, abgefüllt und transportiert wird, kommen Murtfeldt Produkte zum Einsatz. Mit rund 220 Mitarbeitern in Dortmund und Tochterunternehmen in den Niederlanden, Italien und Tschechien, Außendienstmitarbeitern, die Kunden vor Ort beraten sowie weiteren Partnern in fast allen Ländern Europas verfügt Murtfeldt über ein flächendeckendes Produktions-, Vertriebs- und Servicenetz. Vor allem umfassende und kompetente Beratung steht im Vordergrund jeder Geschäftsbeziehung. Murtfeldt unterhält daher mit der hausinternen Abteilung Anwendungstechnik ein hoch qualifiziertes Consultingteam, das sich vornehmlich aus Maschinenbau-Ingenieuren zusammensetzt.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bereits in den 50er Jahren entwickelte Murtfeldt mit dem Werkstoff ?S? einen Kunststoff, dessen Gleit- und Verschleißeigenschaften bis heute ungeschlagen sind. Seitdem charakterisieren ideenreiche Gern übernehmen wir ebenso die Konstruktion Ihrer Bauteile und die Erstellung der notwendigen CAD-Daten.Entwicklungen das Dortmunder Unternehmen. Murtfeldt gehört heute zu den weltweit führenden Herstellern für Führungssysteme und gleitfördernde, verschleißfeste Kunststoffe. Überall dort, wo verpackt, abgefüllt und transportiert wird, kommen Murtfeldt Produkte zum Einsatz. Mit rund 220 Mitarbeitern in Dortmund und Tochterunternehmen in den Niederlanden, Italien und Tschechien, Außendienstmitarbeitern, die Kunden vor Ort beraten sowie weiteren Partnern in fast allen Ländern Europas verfügt Murtfeldt über ein flächendeckendes Produktions-, Vertriebs- und Servicenetz. Vor allem umfassende und kompetente Beratung steht im Vordergrund jeder Geschäftsbeziehung. Murtfeldt unterhält daher mit der hausinternen Abteilung Anwendungstechnik ein hoch qualifiziertes Consultingteam, das sich vornehmlich aus Maschinenbau-Ingenieuren zusammensetzt.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Murtfeldt Kunststoffe GmbH&Co. KG

Datum: 07.10.2016 - 17:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1409752

Anzahl Zeichen: 3389

Kontakt-Informationen:

Firma: Murtfeldt Kunststoffe GmbH&Co. KG

Stadt: Dortmund





Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung