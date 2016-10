WAZ: Eine Chance vor allem für NRW

- Kommentar von Frank Meßing zu Kaiser's Tengelmann

(ots) - Noch ist nichts entschieden, noch müssen die 15.600

Beschäftigten von Kaiser's Tengelmann um ihre Stellen bangen. Sollte

der sich abzeichnende Kompromiss Wirklichkeit werden, dürfte den

beteiligten Handelsbossen und Verdi ein Platz in den

Geschichtsbüchern der Wirtschaft sicher sein.



Über Jahrzehnte haben sich die Lebensmittelhändler einen

erbitterten Kampf um Preise, Standorte und Marktmacht geliefert.

Viele Unternehmen sind dabei auf der Strecke geblieben. Auch Kaiser's

Tengelmann - zuletzt ein Zwerg unter den Supermarktketten - ist die

Luft ausgegangen. Wenn es den Wettbewerbern nun gelingt, eine

einvernehmliche Lösung für die Mülheimer Kette zu finden, rücken

endlich wieder auch die Menschen in den Fokus, deren Existenz auf dem

Spiel steht.



Dieser Wirtschaftskrimi hat das Zeug zu einem Happy End mit der

hoffentlich bleibenden Botschaft, dass Arbeitsplätze mindestens so

viel wert sind wie kartellrechtliche Regeln. Das Ringen um Kaiser's

Tengelmann hat die einst tiefe Kluft zwischen Edeka und Verdi ein

wenig geebnet. Aus dem zuletzt unwürdigen Geschacher können die

Streithähne zudem die Erkenntnis mitnehmen, dass sie im konstruktiven

Miteinander am Ende mehr erreichen, als Heerscharen von Juristen zu

bezahlen und Entscheidungen aus der eigenen Hand in die von Gerichten

zu geben.



Unter der von Tengelmann-Chef Haub angedrohten Zerschlagung würden

insbesondere die rund 4000 Beschäftigten in NRW leiden. Übernimmt

Edeka, haben die Mitarbeiter in der Mülheimer Zentrale und am

Verwaltungs-, Logistik- und Fleischwerk-Standort Viersen zumindest

eine fünfjährige Perspektive. Auch die Filialen, von denen

hierzulande viele tiefrote Zahlen schreiben, bekommen als Edeka- oder

Netto-Märkte eine neue Chance.



Verdi hat mit Edeka komfortable Tarifverträge ausgehandelt. Kommen

sie zur Anwendung, muss der Handelsriese aber auch Wort halten. Die



Kosten, die Edeka durch die Kaiser's Tengelmann-Übernahme entstehen,

dürfen nicht im übrigen Konzern wieder eingespart werden.







