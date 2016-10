WAZ: Nothilfe für den Frieden

- Kommentar von Thomas Mader zum Nobelpreis

(ots) - Nie war ein Nobelpreis aktueller. Die Auszeichnung

für den kolumbianischen Präsidenten Juan Manuel Santos soll die

Friedensanstrengungen in seinem Land stützen - gerade in dem

Augenblick, da eine knappe Mehrheit der wählenden Bevölkerung "Nein"

sagt zu seinem Friedensplan, der einen 52-jährigen Bürgerkrieg

beenden soll.



Noch ist nichts verloren, orakeln fünf weise Norweger, und hoffen,

dass ihre Prophezeiung sich selbst erfüllen wird - durch die Kraft

ihres mythisch aufgeladenen Nobelpreises. Das Komitee hat mit solchen

Wetten schon daneben gelegen, zuletzt bei Obama. Aber der Preis für

Santos ist ungleich besser platziert, nicht vorab, sondern exakt am

Scheitelpunkt des Prozesses. Es ist die erste Nobelpreisvergabe in

Echtzeit - und damit Ausdruck des Zeitgeistes: Frieden in Kolumbien,

I like.



Santos wird persönlich ausgezeichnet. Denn nicht nur geopolitische

Strukturen und Kosten-Nutzen-Erwägungen entscheiden über Krieg und

Frieden. Irland, Südafrika, hoffentlich auch Kolumbien: Jeder Frieden

braucht Menschen, die gegen große strukturelle Widerstände ihre Hand

ausstrecken. Es klingt so einfach. Es ist so schwer. Es ist in

höchstem Maße anerkennenswert.







