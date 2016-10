CyberX erhält den ISA Excellence Award für ?Excellence in Corporate Technical Innovation?

(PresseBox) - CyberX, ein führender Anbieter von Lösungen für den Schutz des industriellen Internets, wurde mit dem ISA Excellence Award für ?Excellence in Corporate Technical Innovation? ausgezeichnet.

Der Preis wurde CyberX für die Entwicklung einer innovativen Lösung verliehen, die in Echtzeit Veränderungen in operativen Netzwerken erkennt und Alarme auslöst, um das operative Netzwerk zu schützen.

Die kritische Infrastruktur einer Fertigungsanlage steht im Mittelpunkt, wenn es um die Produktivität, den Betrieb und die Sicherheit eines Unternehmens geht. Jeder erfolgreiche Versuch, diese drei wesentlichen Säulen zu unterwandern, hat umfassende, negative Auswirkungen auf die Produktion und die Existenz eines Unternehmens.

Der "Excellence in Corporate Technical Innovation Award" würdigt ein Unternehmen, dessen Entwicklungen und Innovationen maßgeblich das soziale Wertesystem positiv beeinflussen. CyberX wurde ausgewählt, diesen Preis für seine herausragenden Leistungen und Beiträge im Bereich Automation zu erhalten", sagte James W. Keaveney, ISA-Präsident.

CyberX fühlt sich sehr geehrt, diesen Preis zu erhalten. CyberX ist sehr erfreut, dass das Thema Sicherheit in Automation und Produktion von Marktführern anerkannt wird. Die Digitalisierung von Produktionsanlagen durch umfassende Konnektivität und weitreichende IIoT Technologien stellt operative Netzwerke vor massive Bedrohungen. Damit sind industrielle Netzwerke anfälliger als je zuvor.

CyberX baut momentan seine Geschäftstätigkeit im deutschsprachigen Raum weiter aus. Kickoff für den Geschäftsausbau ist eine Roadshow in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Besucht werden dabei potenzielle Kunden, Partner und Distributoren.

Über CyberX



CyberX hat den Weg in die Sicherung des industriellen Internets maßgeblich bereitet. Die innovative Technologie des israelischen Unternehmens liefert sofortige Ergebnisse durch das Sammeln aller Daten in der industriellen IoT Umgebung. Das gelingt insbesondere durch maschinelles Lernen.

Cyber hilft heute erfolgreich Kunden aus der ganzen Welt bei der Umsetzung ihrer Ziele. CyberX ist Mitglied des Industrial Internet Consortium (IIC) und des ICS-ISAC und wurde von Gartner als ?Cool Vendor 2015 in Sicherheit für Technologie und Service Provider? ernannt. CyberX wurde darüber hinaus zum "Best Product in ICS / SCADA Security Solution 2016" vom Cyber Defense Magazine bei RSA nominiert. Die Forschungen von CyberX wurden als Schlüssel-Technologie anerkannt, um Zero-Day-Schwachstellen sowohl für das US-Department of Homeland Security als auch für industrielle Anbieter zu erkennen. CyberX wurde zum Mitglied des israelischen nationalen Konsortiums gewählt, um Cyber-Lösungen für die Olympischen Sommerspiele in Tokyo 2020 anzubieten ? unterstützt durch die ?Foreign Trade Administration of the Ministry of Economy and Trade? und dem ?Israel National Cyber Bureau of the Prime Ministers Office?.

Weitere Informationen unter: www.cyberx-labs.com

