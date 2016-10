ots-Eilmeldung: Komplettes TUI fly-Flugprogramm startet ab Sonntag wieder / Große Teile des Flugprogramms für morgen gestrichen / Insgesamt 118 Flüge betroffen

(ots) - Weitere Zusatzflüge zur Rückholung von Gästen

gechartert



Hannover, 7. Oktober 2016. TUI fly arbeitet mit Hochdruck daran,

ab Sonntag wieder ihr komplettes Flugprogramm anzubieten.

Voraussichtlich werden 115 Flüge starten. Auch wenn es am Sonntag

noch zu Verzögerungen kommen kann, geht die Fluggesellschaft davon

aus, dass der Flugplan in Kürze wieder stabil und mit gewohnter

Zuverlässigkeit läuft. Aus operationellen Gründen muss TUI fly für

den morgigen Samstag große Teile ihres Flugprogramms streichen. Davon

sind 118 Flüge betroffen. Parallel organisiert TUI für morgen erneut

Zusatzflüge.



TUI informiert derzeit alle betroffenen Kunden, die morgen (8.

Oktober 2016) mit TUI fly in den Urlaub starten wollen. Alle TUI

Kunden in den Urlaubsregionen werden über die Reiseleiter informiert

und vor Ort versorgt. Zusätzliche Mitarbeiter kümmern sich an den TUI

Flughafenstationen um rückkehrende Fluggäste.



TUI fly bedauert die Unannehmlichkeiten sehr, die ihren Gästen aus

der aktuellen Situation entstehen und bittet diese um Entschuldigung.

TUI tut alles, um ihren Urlaubern in dieser Situation bestmöglich zur

Seite zu stehen - sowohl hier in Deutschland als auch in den

Urlaubszielen.



Nähere Informationen über den Status ihres Urlaubsfluges finden

Kunden unter www.tuifly.com. Zudem können sich Kunden in Deutschland

unter der kostenfreien Service-Hotline von TUI fly unter 0800 9006090

informieren.



