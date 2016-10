Westfalenpost: Ein Zeichen der Hoffnung - nicht mehr / Kommentar von Martin Korte zum Friedensnobelpreis

(ots) - Frieden ist möglich! Das ist die Botschaft, die das

Nobelpreiskomitee mit der Auswahl des kolumbianischen Präsidenten

Santos in eine kriegerische Welt sendet. Der Konflikt in seinem Land

forderte in den vergangenen 52 Jahren mehr als 220.000 Tote. 52

Jahre! Viel Zeit, um den Hass an Kinder und Kindeskinder

weiterzugeben, viel Zeit, um den Krieg als Normalzustand zu

empfinden. Trotzdem haben Santos und die Rebellen den Teufelskreis

der Gewalt zerschlagen. Auch wenn das Volk den Vertrag per Referendum

abgelehnt hat: Der Nobelpreis ist auch ein Zeichen der Hoffnung, dass

die Menschen in Kolumbien doch noch in Frieden leben dürfen. Das war

das Lob. Und jetzt kommt die Kritik. Auf die Frage, warum nicht auch

den Farc-Rebellen ein Teil des Preises zusteht, blieb das

Nobelpreiskomitee gestern eine Antwort schuldig. Zu einem Vertrag

gehören ja mindestens zwei. Auch die (ehemaligen) Gegner der

Regierung mussten eine Menge Kompromisse eingehen. Und eigentlich ist

es ja die Pflicht eines jeden Staatslenkers, alles Menschenmögliche

zu unternehmen, um den Frieden für sein Volk zu garantieren - auch

wenn das viele Zeitgenossen heutzutage für eine naive Sichtweise

halten. Die Herren Assad, Putin und Obama (der 2009 den Nobelpreis zu

Unrecht erhielt) führen Kriege, weil es ihnen zu einfach gemacht

wird. Sie selbst leben ja nicht in ständiger Angst, dass sie oder

ihre Kinder beim nächsten Luftangriff sterben. Sie geben Befehle,

mehr nicht. Frieden ist möglich. Man muss ihn aber auch wollen.







