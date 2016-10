Lausitzer Rundschau: Ein Signal aus Oslo



Friedensnobelpreis geht nach Kolumbien

(ots) - Sisyphos muss man sich gemessen an den Trägern des

Friedensnobelpreises in der Tat als glücklichen Menschen vorstellen.

Yitzack Rabin wurde kurz nach der Auszeichnung erschossen, der

Nahostkonflikt ging weiter. Barack Obama, so hoffnungsvoll gestartet,

zerrann die Befriedung der Welt zwischen den Fingern. Mohammed

El-Baradei muss erleben, dass die Ausbreitung von Kernwaffen nicht

gestoppt ist. Die Kräfte des Krieges, des Hasses und der

Konfrontation scheinen immer wieder die Oberhand zu gewinnen. Wo

endlich ein Friede erreicht ist, hält er nicht lange. Die

Auszeichnung von Juan Manuel Santos ist dafür besonders beispielhaft.

Denn das von ihm ausgehandelte Abkommen mit den kolumbianischen

Farc-Rebellen, für das er den Preis bekommt, ist gerade erst

gescheitert. Bevor der Preis überhaupt überreicht werden konnte. Der

Krieg ist eine vielköpfige Hydra. Mal halten ihn wirtschaftliche

Interessen am Brennen, mal Ideologien, Religionen und ethnische

Konflikte, mal der Terror einzelner Gruppen. Oder eben, wie jetzt in

Kolumbien, die Rache, die eine hauchdünne Mehrheit in einer

Volksabstimmung der Versöhnung vorzog. Die Auszeichnung Santos' ist

keine Belohnung für einen historischen Erfolg, sondern für einen

historischen Versuch. Sie ist für die Konfliktparteien in Kolumbien

ein Ansporn, den Friedensprozess trotz der Niederlage beim Referendum

noch nicht aufzugeben. Hier wirkt das Komitee in noch laufende

Prozesse ein und wählt den Preisträger sogar genau mit dieser Absicht

aus. Nicht zum ersten Mal. Auch Willy Brandts Friedensnobelpreis 1971

fiel in eine ähnliche Phase. Seine Ostpolitik war im Land

hochumstritten, er selbst wurde genau wie jetzt Santos als

Landesverräter angegriffen. Das wurde mit der Auszeichnung dann

weniger. Auch die Arbeit des Nobel-Komitees selbst ist

Sisyphos-Arbeit. Jedes Jahr eine neue Entscheidung, jedes Jahr neue



Aufwallung und Kritik. In der Tat kann man einwenden, dass die

Auswahl die höchst subjektive Sicht westlich geprägter Leute ist. Ein

afrikanisches Komitee würde eine ganz andere Auswahl treffen. Das

stimmt, aber trotzdem bewegt die Auszeichnung etwas, trotzdem werden

die Ausgezeichneten bewundert, trotzdem geht ihr Beispiel um die

Welt. Angela Merkel oder die griechischen Flüchtlingshelfer hätten

den Preis in diesem Jahr genauso verdient. Als Zeichen dafür, dass es

einen empathischen Umgang mit dem globalen Flüchtlingsproblem gibt,

nicht nur abweisende Kälte. Die syrischen Weißhelme hätten ihn ebenso

verdient. Als Vorbild für Menschen, die selbst im Schlachthaus dieses

Krieges die Humanität aufrechtzuerhalten suchen. Es kann aber immer

nur einen Preisträger geben. Santos, der für den Moment

zurückgeworfene, aber noch nicht gescheiterte Friedensmacher, ist

eine gute Wahl. Weil er es weiter probieren wird.







