Rheinische Post: Kommentar: Wilder Streik schadet bei der Konfliktlösung

(ots) - Wenn in einem Unternehmen ein so radikaler

Umbau ansteht, wie es bei Tuifly der Fall ist, ist die Verunsicherung

der Belegschaft nachvollziehbar. Klassischerweise wäre es Aufgabe der

Gewerkschaften gewesen, diese Ängste aufzugreifen und das Gespräch

mit dem Management über weitere Schritte zu suchen. Doch in der

Luftfahrt sind die Arbeitnehmervertreter zerstritten wie lange nicht

mehr. Zu viele sind allein auf den Vorteil ihrer Berufsgruppe

bedacht, anstatt das Gesamtwohl im Blick zu behalten. Weil sie diesen

Gewerkschaften eine Lösung nicht zutrauten, dürften die

Tuifly-Mitarbeiter die Hilfe zur Selbsthilfe gewählt haben. Kaum

jemand zweifelt daran, dass es sich bei der plötzlichen

Krankheitswelle in Wahrheit um einen "wilden Streik" handelt. Doch

der ist verboten: "Das Mittel des Streiks ist eine scharfe Waffe",

befand das Bundesarbeitsgericht. Die Richter wollten das Streikrecht

deshalb nur Personen oder Gruppen anvertrauen, die in vertretbarem

Umfang davon Gebrauch machen würden - also den Gewerkschaften. Und

auch wenn sich der Rechtsbruch der Mitarbeiter nur schwer nachweisen

lässt, ist er die denkbar schlechteste Grundlage für eine Lösung bei

Tuifly.



