Weser-Kurier:Über den Börsengang von Innogy schreibt Stefan Lakeband im "Weser-Kurier" (Bremen) vom 8. Oktober 2016:

(ots) - Mit Größe und Gewicht ist das so eine Sache. Wer

groß ist, wird gesehen; wer schwer ist, gerät nicht so leicht aus der

Bahn. Alles prima also? Nein. Denn wer so ist, der ist nicht

unbedingt agil und wendig. Das hat sich in den vergangenen Jahren bei

RWE gezeigt. Braunkohle, Atomstrom, gewaltige Kraftwerke - der

Konzern ist ein Riese. Und genau daran drohte er zugrunde zu gehen.



Jetzt also der Neuanfang. Und wie es aussieht, ist er geglückt.

Mit einem Schlag ist das Tochterunternehmen Innogy das wertvollste

Energieunternehmen der Republik und hat seine Mutter RWE und

Konkurrenten wie Eon problemlos überholt. Das ist ein gutes Zeichen,

aber keines, auf dem sich Vorstand Peter Terium und seine Kollegen

ausruhen können.



Denn mit dem Geld der Investoren sind auch Erwartungen verbunden.

Die Anleger wollen Rendite, und die soll durch Wachstum des

Zukunftsgeschäfts erneuerbare Energien kommen. Die Herausforderung

für Innogy liegt nun darin, sinnvoll zu wachsen. Groß werden ja, aber

dennoch agil bleiben. Sonst droht irgendwann vielleicht die nächste

Abspaltung.







