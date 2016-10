Rheinische Post: Gladbachs Trainer Schubert: "Wir wollen den Fans mit unserer Spielweise eine Freude machen"

(ots) - Borussia Mönchengladbachs Trainer André

Schubert sagt, dass es sein Anspruch ist, attraktiven Fußball zu

spielen. "Der Profifußball ist vor allem für die Zuschauer gemacht.

Wir leben von den Fans und wollen ihnen mit unserer Spielweise eine

Freude machen", sagte der 45-Jährige der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Schubert nimmt aber auch die

Kritik wahr, die seiner Mannschaft besonders nach misslungenen

Auswärtsspielen entgegenschlägt. Nur eines der vergangenen 14 in der

Bundesliga hat Gladbach gewonnen. "Wir sind mit unserem jungen Team

noch nicht so cool und abgezockt, dass wir es auswärts so

runterspielen wie zu Hause", sagte er.



Dass ein Jahr nachdem er Borussias Profiteam übernommen hat noch

immer häufig der Name seines Vorgängers Lucien Favre fällt, sieht

Schubert gelassen: "Ich glaube, das ist normal. Die Leute empfinden

eben Sympathien und Dankbarkeit." Vergleiche der taktischen

Ausrichtung findet der Trainer, der Gladbach vom 18. Platz in die

Champions League führte, aber schwierig. "Man muss auch bedenken,

dass wir einen anderen Stil spielen. Unser Verhalten nach Ballverlust

ist jetzt völlig anders. Die Spielweise lässt sich überhaupt nicht

miteinander vergleichen", sagte er.



Besonderes Lob findet er für seinen Spieler Raffael: "Er hat

fußballerisch Sachen drauf, da steht man manchmal am Rand und will

einfach nur applaudieren." Schubert schätzt aber auch die

menschlichen Qualitäten des Brasilianers: "Er ist einfach ein lieber

und netter Mensch. Auch das ist für junge Spieler ein wichtiges

Zeichen, weil sie merken: Ich kann gut sein, aber ich muss deswegen

keine Diva werden."







