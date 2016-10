Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur EU-Sozialhilfe

(ots) - So ist Politik. Als im Februar der damalige

britische Premierminister David Cameron in Brüssel forderte, dass

sein Land neu einreisenden EU-Ausländern erst nach vier Jahren

Sozialhilfe zahlen müsse, war die Empörung in Berlin deutlich zu

vernehmen. Jetzt will auch die Bundesregierung der

inner-europäischen Zuwanderung von Bürgern aus weniger wohlhabenden

EU-Staaten in das deutsche Sozialsystem einen Riegel vorschieben.

Wenn von Freizügigkeit innerhalb der EU die Rede ist, dann ist die

Arbeitnehmerfreizügigkeit gemeint. Jeder EU-Bürger ist frei in der

Entscheidung, in welchem EU-Land er sein Geld verdienen will. Doch

diese Freizügigkeit ist daran gebunden, einer Arbeit nachzugehen.

Freizügigkeit besteht nicht darin, dorthin zu ziehen, wo die

Sozialhilfe am höchsten ist. Und wenn es solche Schlupflöcher gibt,

dann müssen sie geschlossen werden - wie zum Beispiel bei

scheinselbstständigen Arbeitern aus Rumänien und Bulgarien, die mit

Hartz IV aufstocken. Der Gesetzentwurf kommt spät, aber nun ist er da

und muss schnell durch den Bundestag.







