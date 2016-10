Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar: Morddrohung gegen SPD-Politiker

Gewalt ist immer falsch

Martin Fröhlich

(ots) - Wir schimpfen gern über unsere Politiker und oft

tun wir das auch zu Recht. Doch dieser Tage möchte niemand mit den

Mandatsträgern in Bund, Land und Kommunen tauschen. Nicht nur, weil

es große Fragen und Themen unserer Zeit gibt, die man kaum binnen

einer Legislaturperiode lösen kann. Sondern vor allem, weil es

inzwischen gefährlich geworden ist, im politischen/öffentlichen Raum

zu agieren. Beschimpfungen, Bedrohungen und sogar körperliche

Attacken müssen Politiker zunehmend über sich ergehen lassen. Es sind

in erster Linie Sorgen wegen des Flüchtlingszuzugs, die bestimmte

Menschen in unserem Land zu solchen Taten treiben. Das zeigen die

Inhalte der Drohbriefe und Beleidigungsmails. Sieht man sich die

politischen Fakten an, muss es sich vor allem um emotionale

Verwerfungen handeln, die Menschen Grundregeln des menschlichen

Miteinanders vergessen lassen. Sachlich betrachtet steht das Land gut

da. Die Steuern sprudeln, die Arbeitslosigkeit ist vergleichsweise

niedrig, es herrscht Frieden. Die Liste ließe sich fortsetzen. Das

soll nicht heißen, dass es nicht auch jede Menge Probleme zu lösen

gäbe. Probleme der Gegenwart und Probleme der Zukunft. Sorgen vor

dem, was kommt. Doch Deutschland ist eine Demokratie und in einer

Demokratie drückt man Protest und Unbehagen nicht mit Gewalt aus. Das

ist ein Grundpfeiler des Selbstverständnisses unseres Landes. Wem

das, was "die da oben" tun, nicht passt, der hat vielfältige

Möglichkeiten das zu zeigen. Er kann demonstrieren gehen, er kann in

sozialen Medien sachlich argumentieren, er kann Leserbriefe

schreiben, er kann Bürgerbegehren anstoßen, er kann vor Gericht

ziehen. Er kann wählen gehen. Und wenn er keine Partei findet, die

seiner Gesinnung entspricht, dann kann er selbst eine mitbegründen.

So sind einst die Grünen, die Piraten und auch die AfD entstanden.

Gewalt aber ist die falsche Lösung. Sie war zur Zeit der Anschläge



der Rote-Armee-Fraktion falsch, war es bei den Angriffen auf

Asylbewerberheime in den 1990er Jahren und ist es heute bei

Morddrohungen und Knüppelattacken auf Politiker. Wen das nicht

überzeugt, der stelle sich vor, der Spieß würde umgedreht, und

Politik und Staat würden ihrerseits gewalttätig auf Kritik reagieren.

Dieser Umgang wäre in einer Diktatur an der Tagesordnung. Wollen Sie

die wirklich?







