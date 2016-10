Die Weihnachtsfeier mit den passenden Ideen rechtzeitig planen

(firmenpresse) - Schon hat sich gerade erst der Sommer verabschiedet und der Herbst leuchtet mit seinen bunten Farben, ist es auch schon nicht mehr lange bis Weihnachten.

Höchste Zeit, die alljährliche Weihnachtsfeier zu planen und zu gestalten. Jetzt heißt es nicht mehr trödeln, denn die Zeit läuft!



IDEEN SAMMELN FÜR DIE WEIHNACHTSFEIER



Ob man mit der Firma, mit Freunden oder der Familie feiern möchte, zum guten Gelingen einer Weihnachtsfeier gehören ein paar gute Ideen, die richtige Location, ein schmackhaftes Dinner und natürlich eine stimmungsvolle Musik. Am besten live und von der Lautstärke her angepasst.



WEIHNACHTSSTIMMUNG MIT GLÜHWEIN UND WEIHNACHTSMUSIK



Je nach Raum und Anzahl der Gäste, jedes Weihnachts-Musik Programm wird von Engler Entertainment Musikproduktionen mit Besetzung und Musikstücken von Klassik bis modern individuell auf Anfrage erstellt.

Auch irische Musik und eine ganz kleine Besetzung mit Flöte und Klavier ist möglich.



Zusätzlich bietet Engler Entertainment als besonderen Programmpunkt der Weihnachtsfeier auch die Möglichkeit, die beliebten Weihnachtslieder mit Begleitung des gewählten Musikensembles in Ihrer Gruppe zu singen - die weihnachtliche Atmosphäre ist also sichergestellt!



GROSSE NACHFRAGE - BEEILEN LOHNT SICH!



Nicht nur die Locations sind für die Weihnachtssaison schnell ausgebucht, auch unsere Musikgruppen sind sehr gefragt und deutschlandweit in Sachen Weihnachtsfeier unterwegs. Deshalb rechtzeitig die Weihnachtsmusik und das passende Musikensemble von Engler Entertainment Musikproduktionen sichern, dann kann auf der Weihnachtsfeier musikalisch schon nichts mehr schiefgehen.



Weitere Informationen, Weihnachtsfeier Ideen und Buchungsmöglichkeit auf www.weihnachtsfeier-ideen.com









Engler Entertainment Musikproduktionen bietet seit 1993 Musikensembles und Musikprogramme für Konzert und Event, Firmenfeier, Incentive und Weihnachtsfeier im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz.

Besonders beliebt sind das Zauberflöten Quartett mit seinem Programm "Der Heitere Mozart" und das Salzburger Ballorchester, das gerne als Tanz- und unterhaltungsorchester sowie für Operettenkonzerte mit Gesangssolisten engagiert wird.



Engler Entertainment Musikproduktionen

Auenstraße 9, 83435 Bad Reichenhall

Engler Entertainment Musikproduktionen

Antje Engler

Bad Reichenhall

0049-8651-9029928



