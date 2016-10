MOIN, MOIN: Zwei Messen für nachhaltigen Genuss und faire Alltagslösungen – Die fairgoods & Veggienale kommen nach Hamburg

Wie kann ich im Alltag nachhaltig leben und mich vegan und gesund ernähren? Die beiden Messen fairgoods und Veggienale geben auf diese und weitere Fragen zur nachhaltigen und veganen Lebenskultur am 15. und 16. Oktober 2016 in der Hansestadt eine Antwort. Veranstaltungsort ist die Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55, 22297 Hamburg. Rund 70 Aussteller*innen präsentieren dort unter dem Motto „Zwei Messen für ein gutes Leben“ nachhaltige Produkte und faire Dienstleistungen. Auf der fairgoods dreht sich alles um ethische Geldanlagen, grüne Mode und Ökostrom. Die passende Ergänzung dazu ist die Veggienale - Messe für vegane Lebenskultur. Die Besucher können sich hier über neue Möglichkeiten bei der veganen Ernährung sowie Bio-Essen informieren und pflanzliche und natürliche Produkte probieren, erleben und genießen.

Daniel Sechert, Gründer der beiden deutschlandweit stattfindenden Messen und Geschäftsführer der ECOVENTA GmbH, erklärt dazu: „Bereits heute gibt es in nahezu allen Lebensbereichen bessere Alternativen für ein nachhaltiges Leben. Darüber wollen wir auf den beiden Messen aufklären, informieren und für einen bewussteren Konsum werben. Die Nachhaltigkeit muss mehr in die gesellschaftliche Mitte gerückt und deren Praxistauglichkeit aufgezeigt werden.“ Laut aktuellen Studien würde rund ein Drittel der Verbraucher*innen mehr vegetarische Angebote im Einzelhandel begrüßen. Gut ein Viertel wünscht sich sogar mehr vegane Alternativen.



Freuen können sich die Besucher*innen unter anderem auf Schmuck aus Altmetall, vegane Barfuß-Schuhe, neueste Öko-Mode-Trends und Köstliches zum Probieren – darunter Bio-Smoothies oder vegane Snacks . Kreative können Portemonnaies aus alten Getränkekartons basteln. Der Bio-Getränkehersteller Lemonaid zeigt, wie man Limonade ganz leicht selber machen kann. Für Kinder sind verschiedene Theateraufführungen und Puppenbasteln am Samstag und Sonntag geplant.



Veranstaltungsort:

Sporthalle Hamburg

Krochmannstraße 55



22297 Hamburg



http://www.fairgoods.info und www.veggienale.de



ECOVENTA ist eine junge Berliner Agentur mit Fokus auf ökolgische Events. Die fairgoods & Veggienale finden jährlich an verschiedenen Standorten in Deutschland und Österreich statt.

ECOVENTA GmbH

ECOVENTA GmbH - Agentur für ökologische Veranstaltungen

Daniel Sechert, Gründer und Geschäftsführer

Heinrich-Roller-Str. 13

10405 Berlin

Telefon: +49 (0)30 555775 201 | Mobil: 0151-57338640 | E-Mail: presse(at)ecoventa.de

Firma: ECOVENTA GmbH



