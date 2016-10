Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Hauptversammlung des VfB Stuttgart

(ots) - Natürlich würden sich Teile der weiß-roten

Glaubensgemeinschaft im Nachklang der Geschehnisse noch gern den

einen oder anderen Skalp an den Gürtel heften. Aber wem sollte das

jetzt nützen? Die Erfahrungen andernorts lehren, dass es auf dem Weg

zur Konsolidierung wenig hilfreich ist, den Verein erst in Trümmer

zu legen. Streit und Diskussionen haben reinigende Wirkung und

schärfen den Blick auf das Notwendige, dagegen reißen Wut und Hass

nur Gräben auf. Ist es im Sinne des VfB zielführend, gegen alles und

jeden zu sein? Der ehemalige S-21-Sprecher und Unternehmer Wolfgang

Dietrich mag als Kandidat für das Präsidentenamt nicht allen in den

Kram passen. Wenn jedoch Fangruppierungen die Diskussion mit ihm

unter dem Hinweis verweigern, dass es zu viele offene Fragen um

seine Person gebe, ist das ein Widerspruch in sich.







