ZDF-"aspekte"-Literaturpreis 2016 geht an Philipp Winkler für sein Debüt "Hool" (FOTO)

(ots) -



Sperrfrist: 07.10.2016 23:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Der ZDF-"aspekte"-Literaturpreis geht 2016 an Philipp Winkler für

seinen Roman "Hool". Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt:



"Ist es möglich, ein leises Buch über Lärm zu schreiben? Ein

vorsichtiges, ein tastendes Buch über Gewalt? Ein Hooligan-Buch über

die Einsamkeit? Vielleicht ist es möglich, denkt man sich noch, aber

würde man ein so verrutschtes Buch auch lesen wollen? Und dann also:

Liest man Philipp Winklers Roman 'Hool' über diesen einsamen,

hasserfüllten Hannoveraner Hooligan Heiko Kolbe und seine Freunde,

über ihre Kämpfe, ihre Träume, ihren irrsinnig starken Wunsch

zusammen zu gehören, stark zu sein, Helden zu bleiben, jung zu

bleiben, dann weiß man sofort, dass wir hier einen neuen

Schriftsteller entdeckt haben. Eine neue, eigenwillige, starke

literarische Stimme, die sich erhebt, um die Stummen hörbar zu

machen, lesbar, erfahrbar, mit großer, sprachlicher Kraft und

Einfühlungsmacht. Philipp Winkler hat sein Buch wie eine Leuchtrakete

in die Fankurve der deutschen Literatur hineingeschossen, und wir

gratulieren ihm herzlich zu diesem Buch und diesem Preis."



Zur aktuellen Jury des ZDF-"aspekte"-Literaturpreises gehören Jana

Hensel (Autorin), Ursula März (Die Zeit), Daniel Fiedler

(Redaktionsleiter ZDF Kultur Berlin) und Volker Weidermann (Das

Literarische Quartett, Der Spiegel).



Der ZDF-"aspekte"-Literaturpreis wird in diesem Jahr zum 38. Mal

vergeben. Er ist mit 10 000 Euro dotiert und die bedeutendste

Auszeichnung für deutschsprachige Erstlingsprosa.



Die Preisverleihung findet statt am Donnerstag, 20. Oktober 2016,

11.30 Uhr, im Rahmen der Frankfurter Buchmesse auf dem Blauen Sofa am

ZDF-Stand.





http://aspekte.zdf.de



https://twitter.com/ZDFaspekte



https://twitter.com/ZDFpresse



https://facebook.com/ZDF



Ansprechpartnerin: Dr. Birgit Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;

Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk(at)zdf.de







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF 50828-271-14-ots.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 07.10.2016 - 23:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1409792

Anzahl Zeichen: 2569

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF 50828-271-14-ots.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 133 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung