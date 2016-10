Rheinische Post: Köhler hält Obergrenze für Irrweg und begrüßt "großzügige" Flüchtlingsaufnahme

(ots) - Der frühere Bundespräsident Horst Köhler hat

Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik den Rücken

gestärkt. Er lehnt eine Obergrenze ab und fordert eine großzügige

Aufnahme von Flüchtlingen. "Der Krieg in Syrien wurde nicht durch ein

Selfie der Kanzlerin ausgelöst", sagte Köhler der in Düsseldorf

erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Ich fand ihre

Entscheidung, vor einem Jahr die in Ungarn festsitzenden Flüchtlinge

einreisen zu lassen, richtig. Das war eine großartige humanitäre

Geste in einer sehr schwierigen Lage. Seitdem haben Teile der

Bevölkerung das Vertrauen in die Kontrollfunktion des Staates

verloren. Aber wenn wir uns die Situation heute anschauen, dann kann

man doch mit Zuversicht sagen, dass die Dinge unter Kontrolle sind."

Eine Obergrenze zu definieren, lenke nur vom "Kernproblem der

Fluchtursachen" ab, sagte Köhler. "Deutschland sollte nicht

kleinmütig sein. In Europa werden wir weiterhin diejenigen sein

müssen, die mehr aufnehmen, weil wir auch mehr schultern können. Aber

es ist klar, dass es Grenzen der Aufnahme- und Integrationsfähigkeit

gibt." Das Ziel der Bundesregierung, mit den nordafrikanischen

Staaten Flüchtlingsabkommen nach dem Vorbild der Türkei zu schließen,

könne aber nur eine kurzfristige Lösung sein. "Gleichzeitig muss zum

Beispiel Frontex schneller und wirksamer aufgebaut werden. Die

Kehrseite der Abkommen: Afrikanische Führer könnten auf die Idee

kommen, damit zu drohen, ihre Flüchtlingslager aufzulösen, wenn sie

nicht mehr Geld von Europa bekommen." Die Kritik in Europa an den

nordafrikanischen Staaten sei wohlfeil, betonte der

Ex-Bundespräsident. "Wer hat denn Libyen bombardiert? Wer trägt denn

die Konsequenzen der westlichen Interventionspolitik im Nahen Osten?

Da ist viel Heuchelei im Spiel."



