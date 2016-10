Rheinische Post: Amazon Business soll vor Weihnachten starten

(ots) - Der Online-Händler Amazon will angeblich noch

vor Weihnachten sein Geschäftskunden-Portal Amazon Business in

Deutschland starten. Dies erfuhr die in Düsseldorf erscheinende

"Rheinische Post" (Samstagausgabe) aus dem Umfeld des Unternehmens.

Bei Amazon Business soll es wie beim Endkunden-Geschäft einen Verkauf

direkt durch den Online-Händler sowie einen Marktplatz geben, auf dem

Unternehmen eigenständig ihre Produkte anbieten können. Das Sortiment

soll zunächst aus den Bereichen Elektronik, Industriegüter, Sanitär

und Bürobedarf bestehen.



Amazon hatte Business im vergangenen Jahr bereits in den USA

gestartet. Innerhalb der ersten zwölf Monate setzte das Unternehmen

damit mehr als eine Milliarde Dollar um. Der B2B-Markt ist um ein

vielfaches größer als das Geschäft mit den Konsumenten.



www.rp-online.de







Datum: 08.10.2016 - 04:00

