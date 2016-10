Rheinische Post: DRK warnt vor Verschärfung der Lage in Syrien / Zwölf Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen

(ots) - Das Deutsche Rote Kreuz hat nach dem Scheitern

der Feuerpause in Syrien vor einer weiteren Verschärfung der Lage

gewarnt und die Konfliktparteien aufgerufen, die Gespräche über eine

humanitäre Waffenruhe wieder aufzunehmen. "Die Lage ist bereits

verzweifelt, und es droht eine weitere deutliche Verschärfung der

humanitären Situation in Aleppo, falls die Bemühungen um eine

Waffenruhe und einen humanitären Zugang zur Bevölkerung scheitern",

sagte DRK-Präsident Rudolf Seiters der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Das DRK erklärte, dass in Syrien

12,2 Millionen Menschen auf humanitäre Unterstützung angewiesen

seien, unter ihnen 5,6 Millionen Kinder. Das DRK verwies zudem auf

eine UN-Analyse, wonach die Entwicklung des Landes um fast vier

Jahrzehnte zurückgeworfen worden sei. Die Lebenserwartung ist demnach

um fast 13 Jahre gesunken.







