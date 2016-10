NOZ: Peter Maffay von einem Fan zum Glauben bekehrt

Osnabrück. Rockstar Peter Maffay hat sich von einem Fan zum

Glauben bekehren lassen. Dieser sei erstmals als 16- oder 17-Jähriger

im Publikum aufgetaucht, sagte Maffay im Interview mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Er hatte eine schwierige Lebensphase

und einen sehr schweren Unfall überstanden und ist uns über die Songs

und deren Inhalte näher gerückt. Das Verhältnis wurde immer

intensiver, aber auf eine völlig unaufdringliche Art." Jedes Jahr im

Herbst sei der Fan mit einer Kiste voller Äpfel aus Südtirol

angereist und habe stets eine Einladung an ihn ausgesprochen, die er

nach jahrelangem Zögern dann angenommen habe.



Ihm habe der Umgang seines Fans mit anderen Menschen imponiert,

berichtete Maffay weiter: "Außerdem ist Albert ein sehr gläubiger

Mensch und hat diesen Aspekt auch bei mir entdeckt, obwohl ich schon

vor vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten bin. Durch ihn bin ich

auf ganz eigene Art und Weise wieder in Glaubensfragen eingestiegen."



Zwar sei er nicht wieder der Kirche beigetreten, aber dennoch

"absolut gläubig", sagte der 67-Jährige weiter: "Zu glauben heißt ja,

die eigene menschliche Begrenztheit zu akzeptieren und für

wesentliche Fragen des Lebens eine höhere Instanz anzusprechen. Dass

daraus eine Kraft erwächst, die uns noch trägt, wenn alles andere

versagt, ist die Basis für meinen Glauben oder - wenn Sie so wollen -

für mein Gottvertrauen."



Den Kontakt zu seinem Fan und Freund hält Maffay bis heute:

"Irgendwann habe ich zu Albert gesagt: Ich brauche so ein Kruzifix,

das man sehen kann, wenn man bei mir zum Tor reinkommt oder das Haus

verlässt. Er hat es mir dann nicht nur besorgt, sondern auch weihen



lassen und mir sogar einen Brief des Pastors mitgebracht, der dieses

schön geschnitzte Holz-Kruzifix gesegnet hat."







