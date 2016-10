eve Sleep erhält traumhafte 16 Millionen Euro in Series B Finanzierungsrunde

(ots) -



Das aufstrebende deutsch-britische Start-up eve Sleep hat sich

insgesamt bedeutende 16 Millionen zum Abschluss der

Series-B-Finanzierungsrunde gesichert, die von Woodford Investment

Management angeführt wurde. Damit erhöht das Start-up seine

Gesamtfinanzierung auf rund 20 Millionen Euro. Das Geld wird in die

Entwicklung neuer Produkte, das Marketing und die Europäische

Expansion fließen. Ein beachtlicher Teil des Geldes wird auch in den

deutschen Markt investiert und unter anderem für TV Werbung verwendet

werden.



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161007/416520 )



Im Februar 2015 von den Unternehmern Jas Bagniewski, Kuba

Wieczorek, Felix Lobkowicz und James Fryer gegründet prognostiziert

das Unternehmen für das kommende Geschäftsjahr eine Umsatzerwartung

von 45,5 Millionen Euro.



eve Sleep, das seine Europäische Präsenz in Kürze durch die

Niederlande, Italien, Polen, Österreich und die Schweiz erweitern

wird, hat eine Reihe hochkarätiger und erfahrender Geldgeber;

darunter Woodford Investment Management, Octopus Ventures, DN Capital

und Channel 4.



Paul Pindar, der Capita zu einem Multi-Milliarden-Geschäft

aufgebaute, investierte ebenfalls und schließt sich der

Unternehmensführung als Vorsitzender an. Paul Pindar wird die Aufgabe

haben, die Marke zu weltweitem Erfolg zu führen.



Der äußerst wettbewerbsintensive Matratzenmarkt hat laut

Statistischem Bundesamt allein in Deutschland ein Volumen von fast

einer Milliarde Euro. eve Sleep wächst monatlich mit 25 Prozent; bis

heute verkaufte das Unternehmen an die 45.000 Matratzen, Kissen und

Bettlaken.



Jas Bagniewski, CEO und Mitbegründer von eve Sleep sagt: "Dass wir

unsere dritte Finanzierungsrunde mit fast 16 Millionen Euro

abschließen konnten, ist ein Beweis für die unermüdliche Arbeit des



gesamten Teams, die Qualität unserer Produkte, die Relevanz unseres

Angebotes und seiner transformierenden Auswirkung auf Zufriedenheit,

Gesundheit und Produktivität - allesamt Dinge, die letztlich auf

gutem Schlaf basieren. Verbraucher und Investoren unterstützen

gleichermaßen unsere Vision und wir heißen Paul in der

Unternehmensführung herzlich willkommen. Seine Führung, Erfahrung und

Unterstützung wird wichtig sein für die Realisierung unserer

ambitionierten Wachstumspläne."



Paul Pindar ergänzt: "eve Sleep ist ein Wachstumsgeschäft mit

großen Ambitionen und einem konsequenten Führungsteam. Also war ich

sehr daran interessiert, mich hier zu engagieren. Wir glauben, dass

wir mit der Unterstützung hochkarätiger Investoren, die Position der

Marke als globale Lifestylemarke zementieren können."



Seit der Gründung ist der Online-Händler in die USA, Frankreich

und Deutschland expandiert und hat sein Produktangebot um

Premium-Kissen, Bettlaken und Bettdecken erweitert. Letztere werden

Ende Oktober gelauncht.



Finanzierungshistorie:



Seed-Finanzierung: 683.000 Euro im Mai 2015. Die

Startkapital-Investoren waren DN Kapital und FJ Labs, denen sich der

Wagniskapitalgeber Octopus mit rund 225.000 Euro und internationale

Business Angel anschlossen.



Series A Finanzierung: Rund 3.5 Millionen Euro im November 2015.

DN Capital und Octopus gaben weitere Gelder.



Series B Finanzierung: Abgeschlossen mit rund 16 Millionen Euro.

Zusätzliche Mittel von Woodford Investment Management, Paul Pindar,

Octopus, Channel 4 und DN Kapital. (Investment von Channel 4

Commercial Growth Fund im Juni 2015 durch Werbung)



Weitere Informationen finden Sie unter http://www.evemattress.de







Pressekontakt:

Aisling Dinsmore

+44(0)7702859993



Original-Content von: eve sleep, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

eve sleep

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 08.10.2016 - 08:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1409807

Anzahl Zeichen: 4170

Kontakt-Informationen:

Firma: eve sleep

Stadt: London





Diese Pressemitteilung wurde bisher 111 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung