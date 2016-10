Nepomucks Kochbuch

Wer den kleinen Kobold aus dem Kinderbuch „Nepomucks Abenteuer ISBN: 978-3-9030-5618-3“ kennt, weiß, dass er es faustdick hinter den Ohren hat und immer zu Streichen aufgelegt ist. Da er seine Menschenfreunde sehr gerne mag, hat er extra ein Kochbuch für sie kreiert. Dort gewährt er einen Einblick in seine Küche.

Buchbeschreibung:

Was steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan? Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept. Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus. Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat. Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!

Taschenbuch: 100 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)

Sprache: Englisch, Deutsch

ISBN-10: 3735792154

ISBN-13: 978-3735792150



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 2560 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 100 Seiten

Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (23. Oktober 2014)

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B00OTGQOIS

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Bild mit freundlicher Genehmigung von ©Christine Erdiç



Über die Autorin:

Christine Erdiç wurde 1961 in Deutschland geboren. Sie interessierte sich von frühester Kindheit an für Literatur und Malerei und verfasste schon damals oft kleine Geschichten und Gedichte, die sie jedoch nie veröffentlichte. Nach dem Abitur war sie in unterschiedlichen Bereichen tätig und reiste viel. Seit 1986 ist sie verheiratet, hat zwei Töchter und lebt seit dem Millenium in der Türkei. Unter anderem gab sie Sprachtraining an der Universität von Izmir, machte Übersetzungen und verfasste Berichte für die Türkische Allgemeine, eine ehemalige Zeitschrift in deutscher Sprache und gibt heute noch private Deutschstunden.

http://christineerdic.jimdo.com/



Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.



Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

http://brittasbuecher.jimdo.com/

http://kindereck.jimdo.com/

http://pressemeldungen.jimdo.com/

https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



