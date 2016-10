Zwei Büros der MPU Akademie zur Vorbereitung auf die MPU in Augsburg

Die MPU Akademie in Augsburg unterhält inzwischen zwei Büros in Augsburg, in denen die betroffenen Klienten auf die medizinisch-psychologische Untersuchung vorbereitet werden.

(firmenpresse) - Das Büro Nummer eins befindet sich im Stadtteil Göggingen an der Adresse Klausenberg 16. Hier ist zugleich auch die Verwaltung untergebracht. Das Büro Nummer zwei ist direkt in Augsburgs Stadtmitte, in der Johannisgasse 4, 86152 Augsburg zu finden. In beiden Büros finden die Termine zur MPU Vorbereitung ausschließlich nach einer vorherigen telefonischen Abstimmung statt. Ein offener Parteiverkehr ist weder im Büro in Göggingen noch im Büro in der Johannisgasse möglich.



Beide Büros sind von außen nicht als Einrichtung zur MPU Vorbereitung in Augsburg zu erkennen. Das ist dem Diskretionsgebot der Firma geschuldet. Hierdurch wird vermieden, dass ein Klient in Erklärungsnot gerät, sollte ihn zufällig ein Bekannter beim Betreten oder Verlassen des Gebäudes erkennen. Zumeist sind in den Gebäuden noch weitere Büros von Juristen, Ärzten etc. vorhanden.



Die Standorte der MPU Vorbereitung in Augsburg:



Büro 1 zur MPU Vorbereitung Augsburg; Klausenberg 16 in 86199 Augsburg



Büro 2 zur MPU Vorbereitung Augsburg; Johannisgasse 4 in 86152 Augsburg



Zwei Büros in Augsburg und zusätzlich 20 weitere im Umkreis von 50 Kilometern



Die 20 weiteren Standorte im Umkreis von 50 Kilometern sind der Tatsache geschuldet, dass Menschen ohne Führerschein nicht mal eben schnell zu einer Vorbereitung kommen können. Jeder Standort der MPU Akademie Augsburg bietet deshalb auch die Möglichkeit der Hausbesuche an. Somit wird sichergestellt, dass auch betroffene Personen in ländlicheren Gegenden optimal auf die medizinisch-psychologische Untersuchung vorbereitet werden können.



Als aktuelle Knotenpunkte lassen sich folgende Standorte nennen:



MPU Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg



MPU Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



Weitere Standorte sind bereits in Planung.



Zusätzlich arbeitet die MPU Akademie Augsburg mit ausgebildeten und zertifizierten Partnern zusammen.



Die Zentrale der MPU Augsburg ist täglich von Montag bis Freitag von 9-19 Uhr unter der Rufnummer 0821.99872069 zu erreichen.











Die MPU Akademie in Augsburg bietet eine fundierte und professionelle Vorbereitung zur MPU an.



