Alkoholiker - ja oder nein

Mit nur zwei einfachen Fragen lassen sich Alkoholiker entlarven.

(firmenpresse) - Augsburg - In Deutschland gibt es fast 1,5 Millionen Menschen die alkoholkrank sind und sich somit in einer Abhängigkeit befinden. Damit nicht genug, es gibt weiterhin ca. 2,1 Millionen Deutsche deren Alkoholkonsum als deutlich problematisch eingestuft wird. Die Grenze zwischen genussvollem und auch kontrolliertem Trinken und der Abhängigkeit ist demnach fließend. Britische Forscher haben nun zuverlässig herausgefunden, dass man mit nur zwei Fragen herausfinden kann, ob ein Mensch ein Alkoholproblem hat oder nicht.



Forscher der Universität in Leicester untersuchten 17 Studien zum Umgang mit Alkohol. In diesen Studien befragten Ärzte Ihre Patienten zu deren Alklkoholkonsum. Die Ergebnisse zeigten eine unglaubliche Trefferquote: Wurde nur eine Frage gestellt, lag das Ergebnis bei 54% Trefferquote. Stellte man jedoch zwei Fragen, steigerte sich die Genauigkeit der Diagnose auf sagenhafte 87%.



Frage 1: "Wie oft trinken Sie sechs Gläser oder mehr?"

Diese Frage lieferte die zuverlässigsten Ergebnisse: "Wie oft trinken Sie sechs oder mehr Gläser alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit?" War hier die Antwort "häufig" oder gar "regelmäßig", hat der Befragte mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Alkoholproblem. Dies war zumindest bei den befragten Probanden der Fall. Das Ergebnis wurde noch untermauert, wenn im Anschluss folgende Frage gestellt wurde: "Haben Sie jemals morgens zuerst Alkohol getrunken, um sich nervlich zu stabilisieren?"



Die zweite Frage ist Bestandteil des anerkannten CAGE-Tests, mit dessen Hilfe einzelne Personen Ihren eigenen Alkoholkonsum kritisch hinterfragen können. Die meisten anderen Test sind wesentlich aufwendiger gestaltet und beinhalten einen umfangreichen Fragenkatalog um zum Ergebnis zu gelangen.



Mit nur zwei Fragen zum Ziel



Der Studienleiter Alex Mitchel vertritt die Ansicht, dass das Ergebnis der Studie enorm dazu beitragen kann, dass Hausärzte die alkoholbedingten Probleme Ihrer Patienten leichter erkennen können. Durch das Einstreuen dieser zwei Fragen in das Arzt-Patient Gespräch lassen sich die aufwendigen Standardtest vermeiden.





