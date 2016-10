Immobilien steueroptimiert verschenken & vererben

Da Immobilien in der Regel den größten Vermögensteil eines Menschen ausmachen und längerfristig gehalten werden, sollte man eine langfristige Strategie haben und auch darüber nachdenken, wie die Immobilien auf nachfolgende Generationen übertragen werden können. Dabei muss vieles bedacht werden. Vor dem Hintergrund der Änderungen des Erbschaftsteuerrechtes für Betriebsvermögen stellen sich nun auch für den Personenkreis der Unternehmer wieder die klassischen Fragen, wie Erbschaft- und Schenkungssteuern bei der Übertragung von Immobilien auf die nächste Generation mit konventionellen Mitteln reduziert oder ganz vermieden werden können.

(firmenpresse) - Es geht nicht nur um die Einsparung von Erbschafts- und Schenkungssteuern, sondern auch um eine optimale Gestaltung der Erbfolge zur Realisierung der folgenden Zielsetzungen:



•Gestaltungspielräume im Testament kennen und optimal nutzen

•Mehrfache Ausnutzung von Steuerfreibeträgen durch Schenkungen

•Absicherung des Schenkers durch Nießbrauch, Wohnrecht und Leibrente



Dabei spielen verschiedene Aspekte eine Rolle: Das Immobilienvermögen der Familie soll erhalten werden und es sollen natürlich so wenig Steuern wie möglich gezahlt werden. Schließlich hat die ältere Generation noch das Bedürfnis einer Absicherung, wenn sie Immobilien bereits zu Lebzeiten auf Kinder oder Enkel überträgt. All diesen Bedürfnissen und Zielen trägt dieser Ratgeber Rechnung. Er zeigt Gestaltungsspielräume auf und führt verständlich und praxisorientiert in die erbrechtlichen und erbschaftssteuerrechtlichen Grundlagen ein. Die Lektüre setzt keine juristischen Fachkenntnisse voraus ist auch für Anfänger geeignet.



Der Autor Goldwein ist Wirtschaftsjurist mit einer Spezialisierung im Steuerrecht und im Immobilienrecht. Er ist selbst erfolgreicher Immobilieninvestor und hat darüber hinaus als kaufmännischer Projektleiter in der Immobilienbranche und als Syndikusanwalt in der Rechtsabteilung einer Bank gearbeitet. Mehrere seiner praktischen Ratgeber zu Kapitalanlagen in Immobilien sind Beststeller Nr. 1 bei Amazon geworden.



Das neue Buch finden Sie bei Amazon und auf der Autorenseite www.wohnimmobilieninvestments.de.







M&E Books ist ein Sachbuchverlag in Köln. Der Verlag ist spezialisiert auf hochwertige Ratgeber rund um das Thema Immobilien, Immobilieninvestments und Existenzgründung.



M&E Books Verlag, Inh. Vu Dinh

Verleger und Geschäftsführer: Herr Ing. Vu Dinh

Thywissenstrasse 2

51065 Köln

vudinh(at)me-books.de

www.wohnimmobilieninvestments.de

M&E Books, Inh. Vu Dinh

