Ein sportliches Wochenende steht den Erstis bevor!

(PresseBox) - Der Samstag in der ErstiWoche ist zunächst für die Familie bestimmt. Ab 10 Uhr findet in der Festhalle die Feierliche Immatrikulation statt, wozu die TU Ilmenau recht herzlich alle Erstis und deren Angehörige einlädt. Am Abend findet die letzte große Party der ErstiWoche statt: das SWING Ersti Night Fever in der Fischerhütte. Hier können die Erstis noch einmal die Nacht zum Tag machen und ausgelassen feiern.

Der Sonntag beginnt mit einem gemütlichen Brunch, zu dem das bc-café alle Studierenden, aber vor allem natürlich die Erstis, einlädt. Ob Kaffee, Käse- und Wurstplatten oder kleine Mittagshäppchen, alles was einen typischen Brunch ausmacht, finden die Studierenden ab 10 Uhr im Keller vom Haus C.

Entspannt und gut gestärkt beginnt ab 12 Uhr das Ersti-Sportfest in der Campus-Sporthalle.

In Teams können die Erstis unter anderem in den Sportarten Völkerball, Streetball und Fußball ihr sportliches Talent beweisen und so um die begehrten Plätze auf dem Treppchen kämpfen. Die Siegerehrung findet ab 18 Uhr in der Sporthalle statt.





Technische Universität Ilmenau

