Sanfte Fingerzahnbürste für das Baby. Keime, Ansteckungen, Aphten

Wurde das kindliche Immunsystem durch eine Krankheit bereits stark geschwächt, wird oft auch die Mundschleimhaut in Mitleidenschaft gezogen. Entzündliche Reaktionen im oder am Mund, Aphten,Herpes sind die Folge.

Einen wichtigen Beitrag für die generelle Mundgesundheit leistet die Chitodent®Fingerzahnbürste für das Baby.So zählt zur erfolgreichen Behandlung von Apthen in der Kindheit die Verwendung schonender Hilfsmittel.Einen geschwächte Körper durch aggressive Arzneistoffe zusätzlich zu belasten ist wenig sinnvoll, solange sanfte Möglichkeiten nicht ausgeschöpft sind.





Mikrofaserfingerzahnbürste ist die optimale Fingerzahnbürste für das Baby

(firmenpresse) - Hygienischer, weicher, textiler Babyzahnfinger.

Vieles spricht dafür der täglichen Zahnpflege bereits beim Baby besondere Sorgfalt zuteil werden zu lassen.

Die Chitodent® Fingerzahnbürste für das Baby ist zur täglichen Mundhygiene von frühester Kindheit an geeignet.

Das kindliche Immunsystem muss sich erst über die Jahre aufbauen.

Ein weicher, textiler Zahnpfleger von der Mutter geführt, kann vom Baby meist als angenehmer empfunden werden als eine Fingerzahnbürste für das Baby aus Silikon. Der Erwachsene zieht sich die Mikrofaserfingerzahnbürste über den Finger und reinigt den Mundraum gründlich. Über die Mundhygiene hinaus festigt die tägliche Mundhygiene die Mutter- Kindbeziehung und bei sanfter Massage kann dem Baby das Zahnen erleichtert werden.



Ziel der Forschung war ein textiler Babyzahnfinger.

Er sollte weich sein, aus extrem saugstarker Mikrofaser bestehen und antibakteriell wirkendes Silber in der Faser haben. Das Ergebnis langjähriger Forschung ist die Chitodent® Mikrofaserfingerzahnbürste.



In der Fingerzahnbürste für das Baby wird Silber in die Faser eingebracht.

Bereits seit der Antike ist die antibakterielle Wirkung von Silber bekannt. Das uralte Wissen um die antibakterielle Wirksamkeit von Silber wird in einer High-Tech Faser verbunden. Die ganz weiche Mikrofaserfingerzahnbürste hat ca. 12000 Mal mehr textile Schlingen als jede Zahnbürste Borsten hat.

Neben der alles aufnehmenden Mikrofaser wird in der Fingerzahnbürste für das Baby auch das high tech Funktionsgarn bioactive® von Trevira verarbeitet. Dessen fester Bestandteil sind die antibakteriell wirkenden Silberionen.

Die Silberionen in der Mikrofaserfingerzahnbürste wirken dauerhaft antibakteriell über den gesamten Lebenszyklus der Fingerzahnbürste für das Baby.

Beim Benetzen der Mikrofaserfingerzahnbürste werden die Silberionen an der Oberfläche aktiv.

Kommt die befeuchtete Fingerzahnbürste für das Baby in Kontakt mit Mikroben/Bakterien dann entsenden die Silberionen geringste positive, elektrische Ladungen, was die Lebensgrundlage der Mikroben/Bakterien stört. Erreger, die verantwortlich sind für Zahnfleischentzündungen lösen sich auf. Symptome Aphten, Herpes können sich verbessern und verschwinden.



Ein textiler Babyzahnfinger aus high tech Funktionsgarn in Kombination mit bioactive® von Trevira garantiert, dass Silberionen eingebracht sind und zwar genauso viele wie nötig sind, um das Aufkeimen, wie die Weitervermehrung der Mikroben/Bakterien an und auf der Chitodent® Fingerzahnbürste für das Baby dauerhaft zu verhindern.



Im Trevira ®Hightech-funktionsgarn der textilen Chitodent® Fingerzahnbürste für das Baby ist der auf Silber basierende, antibakterielle Wirkstoff fest im Faserpolymer eingebracht. Das Additiv der bioactive Faser von Trevira ® wirkt permanent antimikrobiell und wird weder durch häufiges Waschen noch durch Gebrauch beeinträchtigt. Die Silberionen gewährleisten antibakterielle Aktivität bei höchster Waschpermanenz. Der antimikrobielle Wirkstoff migriert nicht in die Umgebung.







http://www.helmuth-focken-biotechnik.de/mikrofaserfingerzahnbuerste-blitzblanke-zaehne-und-tote-mikroben/



Unser Businessbereich silberdotierte Garne bestückt seit

2000 mit der Chitodent Fingerzahnbürste für das Baby das Sortiment des gehobenen Babyfach-, wie Pharmahandels.

Chitodent Fingerzahnbürsten gibt es auch für den Bereich Klinik, Palliativ, die Erwachsenenzahnpflege wie den Bereich PET



Helmuth Focken Biotechnik e.K

Helmuth Focken Biotechnik e.K

Amtsgericht Stuttgart HRA 727536

Arthur-Gruber-Str. 15

71065 Sindelfingen



Dorothea Janke







Helmuth Focken Biotechnik e.K

Amtsgericht Stuttgart HRA 727536

Arthur-Gruber-Str. 15

71065 Sindelfingen

Dorothea Janke



