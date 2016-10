Multiport und MultiPet auf der „K“: Compounds live und in Farbe

Bernburg, 6. Oktober 2016 – Multiport GmbH und MultiPet GmbH präsentieren auf der K 2016 vom 19. bis zum 26. Oktober in Düsseldorf am Stand in Halle 8b / D 48 ihr Angebot an Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie, die Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz unter einen Hut bringen wollen: Compounds, Regranulate und Mahlgüter, die aus gebrauchten Kunststoffen hergestellt wurden. Dabei gibt es in diesem Jahr eine Neuheit, auf die Geschäftsführer Herbert Snell und Michael Dausel besonders hinweisen: „Wir freuen uns, mit multithene colours nun auch farbige HDPE-Compounds anbieten zu können“.

multithene colours von Multiport (©2016 Multiport GmbH)

(firmenpresse) - Mit den HDPE-Compounds multithene, den PP-Compounds und PP-haltigen Mahlgütern multiprop sowie den PET- Flakes multipet zählen die beiden Unternehmen Multiport und MultiPet zu führenden Anbietern von Rohstoffen aus Kunststoffabfällen. Am Standort in Bernburg werden bis zu 70.000 Tonnen jährlich zu Compounds, Regranulaten und Mahlgütern verarbeitet, die Neuware ersetzen und dabei CO2äq einsparen.



Zusätzlich bieten sie einen immer stärker nachgefragten Benefit: „Über die selbstverständliche Qualität und Wirtschaftlichkeit hinaus ermöglichen unsere Produkte gelebte Nachhaltigkeit, die sich nachweisen lässt. Nach Berechnungen der Hochschule Magdeburg-Stendal verursachen unsere HDPE-Compounds im Vergleich zu Neuware bei ihrer Produktion nahezu 75 Prozent weniger klimaschädliche Emissionen. „Die Produktion unserer PET-Flakes vermeiden gar 91 Prozent klimarelevante Emissionen, die bei der Herstellung der gleichen Menge Neuware entstehen “, erläutert Snell.



Multiport und MultiPet auf der K 2016: Halle 8b/ Stand D 48





Multiport GmbH und MultiPet GmbH sind führende Unternehmen in der Herstellung von Rohstoffen für die kunststoffverarbeitende Industrie aus Kunststoffabfällen. Die beiden Unternehmen geben die Antwort auf eine der größten Herausforderungen in industriell geprägten Märkten. Wohlstandsabfall in Form von PET-Flaschen und Kanistern, Flaschen und Behältern aus HDPE und PP sowie Verpackungs-Folien aus LDPE belasten die Umwelt, stellen aber gleichzeitig wertvolle Ausgangsbasis zur Herstellung von Rohstoffen für die Kunststoffindustrie dar.

