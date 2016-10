Erste Anlaufstellen für Existenzgründer in Mönchengladbach, Viersen und Krefeld

Gründern, die in Mönchengladbach, Krefeld, dem Kreis Viersen oder anderen Teilen der Region Niederrhein Unterstützung, bieten sich gleich mehrere interessante Kontaktmöglichkeiten.

Existenzgründung Krefeld, Viersen, Mönchengladbach

(firmenpresse) - Als zentraler Anlaufpunkt für die gesamte Region steht die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein zur Verfügung. Sie hat ihren Hauptsitz am Nordwall 39 in Krefeld, betreibt jedoch unter anderem auch eine Zweigstelle in der Bismarckstraße 109 in Krefeld. Wer aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen möchte, erhält hier eine kostenlose Erstberatung. Der von der Website der IHK herunterladbare Gründerreport 2016 bietet eine Übersicht über Gründungsaktivitäten des vergangenen Jahres. Auch der blog:existenzgründung der IHK liefert regelmäßig aktuelles Hintergrundwissen samt wertvoller Praxistipps.



Ein interessantes Projekt der IHK im Rahmen des Startercenters NRW ist auch das Netzwerk "Gründerregion Niederrhein". Es besteht aus etwa 20 Institutionen, Verbänden und Einrichtungen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Gründer zu unterstützen. Zu diesem Zweck werden Workshops und Seminare veranstaltet, die sich mit Themen wie dem Erstellen eines Businessplans, der Buchführung sowie dem Vermitteln wichtiger Soft Skills auseinandersetzen. Überdies finden sich auf der Website des Netzwerks zahlreiche nach Städten geordnete Ansprechpartner für angehende Unternehmer.



Sowohl in Mönchengladbach als auch in Krefeld und Viersen stellt die Wirtschaftsförderung der jeweiligen Stadt eine weitere wichtige Anlaufstelle dar. Neben Beratungsangeboten aller drei Stellen weisen die Wirtschaftsförderungen von Mönchengladbach und Viersen auch darauf hin, dass sie Unternehmen in der Gründungsphase preiswerte Büroflächen vermitteln können. In Viersen geschieht dies in Kooperation mit dem 2002 gegründeten Gewächshaus für Jungunternehmen, in welchem sich zur Zeit insgesamt elf Büroräume befinden.



Einen Gründerstammtisch, meist kostenlose Existenzgründerseminare sowie diverse Beratungsangebote finden Gründer aus der gesamten Region auch an der Hochschule Niederrhein. Aktuelle Termine sowie Informationsmaterialien im PDF-Format sind auf der Internetpräsenz der Hochschule abrufbar.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.imc-services.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

imc Unternehmensberatung

Leseranfragen:

Neuer Zollhof 3, 40221 Düsseldorf

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 08.10.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1409825

Anzahl Zeichen: 2438

Kontakt-Informationen:

Firma: imc Unternehmensberatung

Ansprechpartner: Andreas M. Idelmann

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211 911 82 196



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.