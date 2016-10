Erste Anlaufstellen für Existenzgründer in Duisburg

Existenzgründern aus Duisburg stehen gleich mehrere Angebote von der Beratung über die Weiterbildung bis hin zum Austausch mit Gleichgesinnten zur Verfügung.

KfW, Duisburg, Existenzgründung

(firmenpresse) - Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer hat mit dem STARTERCENTER NRW eine zentrale Anlaufstelle für Gründer aus der Region Niederrhein ins Leben gerufen. Neben Beratungsangeboten von der Erstinformation bis hin zur Intensivberatung werden auch Existenzgründungsseminare angeboten. Überdies stellt das Startercenter online Leitfäden und Formulare bereit, die die Erledigung von Gründungsformalitäten erleichtern sollen. Nicht nur für Start-Ups, sondern auch für Unternehmen in der Festigungsphase bietet die IHK diverse Programme für die Mittelstandsförderung an. Nähere Informationen sind online abrufbar oder können im Rahmen eines persönlichen Beratungsgesprächs erfragt werden.



Eine zweite Anlaufstelle für Gründer ist die GründungsInitiative Innovation Duisburg (GRIID), ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Duisburg und der Universität Duisburg-Essen. Zentraler Bestandteil des Projekts sind die regelmäßig stattfindenden Lehrgänge, Kurse und Seminare des Universitäts-Projekts "small business management". GRIID kombiniert diese Lehrgänge mit individuellen Beratungsangeboten, Gründerstammtischen und der Möglichkeit zur Teilnahme an branchenübergreifenden Treffen des GFW-Mittelstands-Forums. Auch die Kontaktherstellung zu potenziellen Kredit- und Geldgebern sowie die Vermittlung preiswerter Geschäftsräume sind Teil des GRIID-Angebots.



Neben dem bereits angesprochenen "small business management" (smb) Projekt hält die Universität Duisburg-Essen noch weitere Angebote bereit. Zielgruppe sind Studenten, die als potenzielle Existenzgründer auf diesen wichtigen Schritt vorbereiten sollen. Im Rahmen des Projekts netCampus des Lehrstuhls für E-Business und E-Entrepreneurship werden fachübergreifende Seminare angeboten, für die sich die Studierenden bewerben können. Studierende der Fächer BWL, Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik können sich für die Teilnahme an Gründercamps bewerben. Hier sollen die Entstehung und Umsetzung innovativer Gründungskonzepte gefördert und die benötigten Soft Skills vermittelt werden.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.imc-services.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

imc Unternehmensberatung

Leseranfragen:

Neuer Zollhof 3, 40221 Düsseldorf

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 08.10.2016 - 14:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1409826

Anzahl Zeichen: 2425

Kontakt-Informationen:

Firma: imc Unternehmensberatung

Ansprechpartner: Andreas M. Idelmann

Stadt: Düsseldorf

Telefon: 0211 911 82 196



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.