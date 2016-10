Erste Anlaufstellen für Existenzgründer in Köln

Zur erfolgreichen Unternehmensgründung bedarf es neben einer guten Idee erfahrener Ansprechpartner. In Köln wird Existenzgründern Unterstützung in unterschiedlichster Form angeboten.

KfW Gründerkredit Köln

(firmenpresse) - In jedem Falle ratsam ist - je nach Branche - ein Besuch bei der Industrie- und Handels- bzw. der Handwerkskammer zu Köln. Beide Kammern bieten angehenden Unternehmern ein persönliches Beratungsgespräch nach Vereinbarung an. Darüber hinaus haben sie in Zusammenarbeit mit der Fachabteilung Arbeitsmarktförderung im Amt für Wirtschaftsförderung das Startercenter NRW ins Leben gerufen, das als gemeinsame erste Anlaufstelle dient.



Wer vor allem auch an finanzieller Förderung interessiert ist, findet auf den Internetpräsenzen beider Kammern eine Übersicht über verfügbare Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Die Handwerkskammer weist besonders darauf hin, dass gründenden Handwerksmeistern in NRW eine Meistergründungsprämie in Höhe von 7500 Euro zusteht.



Wer hingegen gerade erst sein Studium absolviert hat und somit noch ganz am Anfang einer möglichen Gründer-Karriere oder einer Laufbahn als Freiberufler steht, ist beim hochschulgründernetz cologne (HGNC) an der richtigen Adresse. Fast 20 Mitglieder bieten ein umfassendes Veranstaltungsprogramm für Hochschulabsolventen, aber auch für Studierende sowie für Wissenschaftler und Mitarbeiter der Kölner Hochschule an. Neben Events wie Ideenwettbewerben, Workshops und Vorträgen gibt es auch individuelle Beratungs- und Coaching-Angebote.



Eine interessante Online-Anlaufstelle ist auch die offizielle Website der Stadt Köln: Sie trägt im Rahmen eines "Startercenters" Informations- und Schulungsangebote verschiedener Institutionen in übersichtlicher Form zusammen. Persönlicher geht es wiederum beim diesjährigen Gründergipfel NRW zu, der am 4. November in der XPOST in Köln stattfindet. Interessierte können sich hier zu Themen wie Existenzgründung und Unternehmenswachstum beraten lassen und ganz nebenbei erste berufliche Kontakte knüpfen.













