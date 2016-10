Das CI4-MesseGespräch: Clustersprecher Michel Taube auf der „it-sa 2016“

[CI4, 10.10.2016] Clustersprecher Michel Taube besucht den Messestand des Webmagazins „datensicherheit.de“ auf einer der weltweit bedeutendsten IT-Sicherheitsmessen, der „it-sa 2016“ in Nürnberg. „datensicherheit.de“ ist einer der CI4-Akteure, die Herausgeber Carsten Pinnow und Dirk Pinnow sind CI4-Gründungspartner.



Vom „Security Forum“ der „Systems München“ zur führenden IT-Sicherheitsmesse

Vom 18. bis 20. Oktober 2016 findet im Messezentrum Nürnberg, in Halle 12, wieder die „it-sa“ statt. Diese IT-Sicherheitsmesse hat ihren Ursprung im „Security Forum“ der „Systems München“ und wird seit 2009 als eigenständige Messe in Nürnberg veranstaltet.

Aufgrund er wachsenden Bedeutung des Themas IT-Sicherheit wurde es notwendig, eine eigene, alljährlich angebotene Plattform zu auszubilden. Schon wenige Jahre nach ihrem Start zählte die „it-sa“ zu den bedeutendsten IT-Security-Messen weltweit.

Neben einem umfassenden Angebotsspektrum bietet sie eine Vielzahl an Sonderflächen sowie mit dem „Congress(at)it-sa“ einen Treffpunkt zum gezielten Austausch zu aktuellen Daten- und IT-Sicherheitsfragen, Schadensfällen und Lösungsansätzen.



Erfolgsformel NMP für I4.0

Taubes Erfolgsformel lautet „NMP – Normen, Methoden und Projektmanagement für I4.0“. Der Geschäftsführer der Deutschen Projekt Akademie Klaas und Taube UG setzt sich für die Wahrnehmung der Chancen der Industrie 4.0 bei Kenntnis der Risiken und Herausforderungen insbesondere für die mittelständische Wirtschaft ein.

Als der CI4-Repräsentant bei der Erstellung der DIN SPEC 91345 – Normierung des Referenzarchitekturmodells RAMI 4.0 für Industrie 4.0 und im DIN-Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen (NIA) / NA 043-01-41 AA Arbeitsausschuss Internet of Things steht er am Stand von „datensicherheit.de“ für Fragen zum Stand der Normierung zur Verfügung. Als Unterstützer der Berliner Datenschutzrunde und auf Basis seiner langjährigen Erfahrung mit Wertschöpfungsnetzwerken weiß er: „Wer alles kann, kann nichts!“ Deshalb war es ihm wichtig, das Cluster Industrie 4.0 mit Partnern zu gründen, die ihre unterschiedlichen Kernkompetenzen synergetisch in diese Netzwerkinitiative einbringen.



„Wenn von der Digitalisierung des Mittelstands gesprochen wird, besteht leicht die Gefahr, diese große komplexe Herausforderung vor allem als rein technisches Problem anzusehen“, warnt Taube. KMU und Handwerksbetriebe in das Zeitalter der Industrie 4.0 zu führen, gehe aber weit darüber hinaus, moderne Sensorik und Aktorik zu implementieren, Cyber-Physische Systeme zu entwickelnoder Big-Data- und Cloud-Technologien einzusetzen. Mit der Hinwendung zur Industrie 4.0 müsse auch endgültig von partikulärem Denken Abschied genommen werden – 1:n-Beziehungen, d.h. ein KMU mit n Kunden, gingen über in n:m-Beziehungen (also n KMU' in einem Wertschöpfungsnetzwerk mit m gemeinsamen Kunden). Zur erfolgreichen Bewältigung dieser neuen Herausforderungen auf technischem, organisatorischem, rechtlichem und betriebswirtschaftlichem Gebiet würden neue Standards, ausgefeilte Projektmanagement-Instrumente und vielfältige externe Expertise benötigt, betont der CI4-Sprecher.



„datensicherheit.de“ hält Freikarten bereit

Im Rahmen eines Kontingents können Interessierte Freikarten für die „it-sa 2016“ erhalten. Hierzu ist es erforderlich, eine E-Mail an redaktion(at)datensicherheit.de zu senden.



Mittwoch, 19. Oktober 2016, 16.30 bis 17.30 Uhr

Empfang/Hintergrundgespräch mit CI4-Sprecher Dipl.-Kfm. (FH) Michael Taube

„Standardisierungsfragen und Projektmanagement im Kontext der Digitalisierung der Wertschöpfungsketten“

Stand „datensicherheit.de“, Nr. 12.0-515

NürnbergMesse, Messezentrum, Halle 12, 90471 Nürnberg





Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.