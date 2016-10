Der Wolfkeeper aus den USA auf Tour – Seminar für Hundehalter

Der aus Chicago stammende Toriano "Wolfkeeper" Sanzone ist ein in den USA national bekannter Meister-Hundetrainer und veröffentlichter Autor. Der „Wolfkeeper“ bietet Hunden und Welpen eine auf die Bedürfnisse von Hundebesitzern, Hundetrainern und -pflegern konzentrierte Ausbildung.

Der Wolfkeeper aus den USA auf Tour

(firmenpresse) - Der Wolfkeeper auf Tour – Berlin 6.0

DOGA!



Der aus Chicago stammende Toriano "Wolfkeeper" Sanzone ist ein in den USA national bekannter Meister-Hundetrainer und veröffentlichter Autor. Der „Wolfkeeper" bietet Hunden und Welpen eine auf die Bedürfnisse von Hundebesitzern, Hundetrainern und -pflegern konzentrierte Ausbildung.



Toriano Sanzone tourt häufig durch Nordamerika und Europa, um Hundeliebhabern zu helfen, ihre Tiere noch großartiger zu machen.



Verehrter Hundefreund!



Ich hoffe, Ihnen und Ihrem Hund bald persönlich zu begegnen.

– „Warum?“ werden Sie sich fragen. Kurz, um dem Zusammenleben

und der Interaktion zwischen Ihnen und Ihrem Hund zu neuen

Impulsen zu verhelfen.



Sobald Sie sich mit Ihrem Hund in die erste Position des DOGA

begeben, werde ich in der Lage sein, Ihnen Auskünfte über Ihrer

beider Leben zu geben – und in diesem Moment beginnt unsere

gemeinsame Arbeit – sofort – kraftvoll – und von dauerhafter Effizienz!



Vielleicht sind Sie zurzeit großen Belastungen ausgesetzt, Sie schlafen schlecht, Sie kämpfen täglich mit vielen Problemen und versuchen dem steigenden Druck stand zu halten oder auszuweichen. Ich werde sehen wie Sie mit Ihrem Hund umgehen, bzw. anders formuliert, ich werde sehen, wie Ihr Hund mit Ihnen kommuniziert.



Wenn Sie beispielsweise gerade eine Scheidung durchmachen oder sich mit einem schwierigen Vorgesetzten herumschlagen müssen und Ihr Selbstwertgefühl darunter leidet - Ihr Hund wird mir Ihre Belastungen besser zeigen, als Sie sie jemals mit Worten beschreiben könnten!



Vertrauen, Freude, Trauer, Stress oder Depressionen… was auch immer Sie gerade beschäftigt, ihr Hund wird Ihrer emotionalen Stimmung Ausdruck verleihen. Sobald ich das festgestellt habe, werde ich Ihnen zeigen, wie Sie die heilsamen Kräfte nutzen können, die aus dieser untrennbaren Verbindung zu Ihrem Hund entstehen.



Entfesseln Sie Ihr Potential!





DOGA erforscht und nutzt das „Warum“ hinter den medizinischen Fakten. Wie Sie aus eigener Erfahrung wissen, tröstet Ihr Hund Sie und baut Sie auf, wenn Sie traurig sind. Er versorgt Sie mit unendlichem Optimismus und bedingungsloser Liebe. Sie wissen, dass Ihr Hund Ihnen gut tut!



Doch nur wenigen Menschen ist bewusst, wie sehr diese Bindung zwischen Hund und Mensch ein Leben tatsächlich positiv verändern kann. Ihres und das Leben derer, die Ihnen nahe sind. Wie ein kleiner Stein in einem Teich große Wellen schlägt, kann Ihre Verbundenheit mit Ihrem Hund nachhaltig positive Veränderungen bewirken.



Das ist es, was ich mit Ihnen teilen möchte, das Geheimnis, nicht nur mit Ihrem Hund zu trainieren – Ich möchte Sie mitnehmen. Mitnehmen, auf eine lebensverändernde Reise, mit des Menschen bestem Freund!



Wird Ihr Hund Ihren Befehlen folgen, nachdem Sie DOGA gemeistert haben?! Die einfache Antwort ist: „Ja!“ – aber die ganze Wahrheit ist: DOGA geht viel tiefer als das Erlernen eines schlichten: “Bei Fuß“ oder anderer Tricks. DOGA ist das Geheimnis, das Vertrauen Ihres Hundes in einer Intensität zu gewinnen, dass dieser Ihren Kommandos gehorchen möchte! DOGA ist der Schlüssel zum Erreichen einer Ebene von Treue und Loyalität, die sich jeder Hundebesitzer wünscht!

Ihr Toriano A. Sanzone



Ablauf des Seminars am 24.09.2016:



Treffpunkt: ART Stalker, Kaiser-Friedrich-Str. 67, 10627 Berlin



Bitte beachten: das Seminar findet in Englisch statt und wird live ins Deutsche übersetzt



09:00 Uhr: Einführung

Der Meister – Hundetrainer Toriano Sanzone erklärt die Vorteile von Hundeyoga und -stretching.



09:15 Uhr: „Gehen lernen“

Anleitung zum „richtigen“ Gehen

„Die meisten Menschen haben nie gelernt bewusst zu gehen, auch nicht mit einem Hund“



10:00 Uhr: DOGA Positionen

Die Hundebesitzer werden die 15 DOGA Positionen kennen lernen



10:45 Uhr: Das Verhalten von Hunden verstehen

Herr Sanzone wird aufschlüsseln und erklären, warum Hunde Verhaltensstörungen entwickeln – z.B. Dominanz, Aggression gegen Menschen wie auch Tiere und Trennungsangst.



11:00 Uhr: Pause



11:15 Uhr: Praktische Arbeit mit dem Hund

Toriano Sanzone wird zeigen, wie die Dominanz des Hundes behoben werden kann.



12:00 Uhr: Mittagspause



Ab 14:00 Uhr „Packwalk“

Treffpunkt Nevio’s Werft Casino, Siemenswerderweg 50, 13595 Berlin



14:00 Uhr: Spaziergang mit den Hunden (Treffpunkt: Nevio’s Werft Casino)

Toriano Sanzone wird den Hundebesitzern zeigen, wie sie mit ihren Hunden DOGA im Freien und trotz aller Ablenkungen praktizieren können.

Danach werden zum Gruppenspaziergang („Packwalk“) Hunde und Eigentümer in Reihen gehen, die Reihenfolge wird von Toriano je nach Energie von Hund und Halter festgelegt. Z.B. wird ein Hund mit hoher Energie zunächst an die Spitze und dann an das Ende der Gruppe gesetzt. Ruhigere oder ältere Hunde werden strategisch in der Gruppe platziert. Toriano zeigt, wie man die Gruppe anführt, dabei die richtige Körperhaltung einnimmt und so der gesamten Gruppe hilft. Weitere Themen sind Leinenkontrolle, schnelles Sitz, Sitz und Bleib und andere wichtige Kommandos.



16:00 Uhr: Fragestunde, Buchsignierung

Hier können noch offene Fragen zu den einzelnen Themen geklärt, Wolfkeeper T-Shirts (€ 20,-) können erworben werden.



17:00 Uhr – ENDE –

---

SEMINAR und PACKWALK

Voraussetzungen und Kosten



Jeder Teilnehmer wird vor Beginn des Seminars die Möglichkeit zu einem etwa 30 – minütigen Gespräch haben ( via Skype, Facetime oder Whatsapp)



Die Kosten für das Seminar und den Packwalk betragen zusammen € 300,-. Verpflegung und Getränke sind nicht enthalten.



Alle Teilnehmer bekommen ein Kunden – und Hundeinformationsformular, sowie eine

Haftungsfreistellungserklärung. Beides muss vor Seminarbeginn ausgefüllt und unterschrieben

werden.



Für die Hunde müssen aktuelle Impfbescheinigungen und ein Foto des Hundes vorliegen.



Die Erlaubnis zur Verwendung von Foto- und Videomaterial zu Werbezwecken gilt mit Teilnahme als erteilt.



Bitte erscheinen Sie pünktlich. Die Hunde müssen mit Lederhalsband und einer ca. zwei Meter

langen Leine ausgestattet sein. Rauchen und telefonieren sind während des Seminars und des Packwalks nicht gestattet.



Samstag 22. Oktober 2016

Beginn: 9:00 Uhr

Teilnahmegebühr für Seminar und den Packwalk: € 300,-

Tickets können direkt bei ART Stalker erworben werden (keine Kartenzahlung möglich) oder über unser Kontaktformular bestellt werden.



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de









http://www.art-stalker.de



ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de

