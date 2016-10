Montgomery Black - Rap / Rock aus Chicago im "braven Charlottenburg"

(firmenpresse) - Montgomery Black (US)

Rap / Rock aus Chicago



Montgomery Black ist ein Rock-Solo-Künstler aus dem Westen Chicagos, aus einem Gebiet namens K-Town, wo er auch heute noch lebt. Er wuchs mit der Musik des berüchtigten Blues Sängers Magic Sam auf und rapt seit 1985. Seine Musik ist beeinflusst von Tricky, Portishead, NIN, Roots und Rockmusik. Seine Texte sind tiefgründig und seine Auftritte intensiv. Er rapt, singt, tanzt, spielt Gitarre und ist ein Künstler, der das gesamte Publikum einbezieht, wann immer er auftritt.



Sein Sommer-Hit "Put Your Hands Up" wird ihr Lieblings-Power Song werden und Stücke und wie "Stay" lassen sie seine schönen Dämonen fühlen.



Entdecken sie Montgomery Black auf Soundcloud und machen Sie sich bereit für sein Deutschland-Debut bei Art Stalker, am Sonntag, den 23. Oktober 2016 ab 19:00 Uhr.



https://soundcloud.com/montgomery-black/put-your-hands-up



https://soundcloud.com/montgomery-black/had-to-let-you-know



Sonntag 23. Oktober 2016

Beginn: 19 Uhr

Vorverkauf: 10 € / Abendkasse: 12 €

Studenten: frei, Hutspende willkommen



Tickets direkt bei ART Stalker oder online https://www.eventbrite.de/d/germany--berlin/art-stalker/



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





Kommentare zur Pressemitteilung