Der Tagesspiegel: Stegner: Sowohl Gabriel als auch Schulz können Merkel schlagen

(ots) - SPD-Vize Ralf Stegner hält neben Parteichef Sigmar

Gabriel auch EU-Parlamentspräsident Martin Schulz für fähig, die SPD

als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2017 zum Sieg zu führen.

Es sei "klar", dass auch Schulz Amtsinhaberin Angela Merkel schlagen

könne, sagte Stegner dem Berliner "Tagesspiegel"(Sonntagausgabe).

Zugleich sagte er Gabriel "volle Unterstützung" zu, sollte sich der

Parteichef zu einer Kandidatur entschließen. "Sigmar Gabriel ist ein

hervorragender Parteivorsitzender. Und der Vorsitzende hat den ersten

Zugriff. Wenn Sigmar Gabriel also Kanzlerkandidat werden will, wird

er das auch."



http://www.tagesspiegel.de/politik/kanzlerkandidatensuche-bei-der-

spd-stegner-sowohl-gabriel-als-auch-schulz-koennen-merkel-schlagen/14

659760.html



