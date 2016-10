Black Jack Davey - Folk, Bluegrass, Blues & Traditionals Konzert

Black Jack Davey - Folk, Bluegrass, Blues &Traditionals

Folk, Bluegrass, Blues &Traditionals



Black Jack Davey rettet obskure Songs vor dem Aussterben. Stets ist er auf der Suche nach vergessenen Melodien und Traditionals aus alten Zeiten. Herausgefischt aus den trüben Gewässern des Mississippi-Deltas oder ausgegraben in den nebligen Bergen der Appalachen. Geschichten voller Sehnsucht und Täuschung, Sieg und Niederlage, Gerechtigkeit und Buße...

Black Jack Davey saves obscure songs from oblivion. He's always on the prowl looking for forgotten tunes and traditionals from the days of yore. Dug up in the murky waters of the Mississippi delta or mined in the mist covered mountains of the Appalachian. Stories full of longing and deceit, victory and defeat, justice and remorse...



Dienstag 25. Oktober 2016

Beginn: 20:30 Uhr

Vorverkauf: 6,00 € / Abendkasse: 8,50 €

Studenten: 3,00 €



ART Stalker - Kunst+Bar+Events - Kaiser-Friedrich-Str. 67 - 10627 Berlin

+49(0)30 - 22052960 - mail(at)art-stalker.de - www.art-stalker.de





ART Stalker

... verbindet lockere Bar-Atmosphäre mit internationaler Kunst.

Bühne für junge und etablierte Liveauftritte. Art Stalker in der Kaiser-Friedrich-Str. 67 ist die neue Event-Bar in Berlin-Charlottenburg.

Pep up the West!





Rooftop ARTs UG (haftungsbeschränkt)

